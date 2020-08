THERMALTAKE nous propose un nouveau boitier PC : Le Versa T25 TG.



Thermaltake a présenté aujourd'hui la Versa T25 TG (modèle: CA-1R5-00M1WN-00). Ce boîtier ATX mi-tour est caractérisé par un panneau avant en verre trempé qui cache deux grandes ouvertures de ventilation d'admission et un panneau en verre trempé sur le côté gauche.



À l'intérieur, le boîtier présente une disposition typique à cloisons horizontales, le compartiment supérieur pouvant accueillir des cartes graphiques jusqu'à 30 cm de longueur et des refroidisseurs de processeur jusqu'à 150 cm de hauteur. La baie PSU dans le compartiment inférieur offre jusqu'à 16 cm d'espace, qui peut être étendu à 20 cm en retirant la cage disque.











Les options de stockage comprennent deux baies de 3,5 pouces/2,5 pouces dans une cage de lecteur amovible dans le compartiment inférieur et deux supports de lecteur de 2,5 pouces. Les options de ventilation comprennent deux entrées avant de 200 mm, qui peuvent être conçues pour contenir soit deux ventilateurs de 200 mm, soit deux ventilateurs de 140 mm, ou trois ventilateurs de 120 mm ; deux échappements supérieurs de 140/120 mm ; et un échappement arrière de 120 mm. Un ventilateur de 120 mm à l'arrière est fourni avec le boîtier et monté en usine.







La connectivité du panneau avant comprend deux ports USB 2.0, un port USB 3.x de type A et des prises HDA. Le boîtier mesure 416 mm x 210 mm x 480 mm (HxLxP).



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP