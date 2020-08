Preuve illustrée du connecteur d'alimentation à 12 broches NVIDIA.



Le principal fabricant de blocs d'alimentation, Seasonic, expédie un câble modulaire qui confirme le connecteur d'alimentation de carte graphique 12 broches propriétaire de NVIDIA pour ses prochaines cartes graphiques GeForce «Ampère». En juillet, nous avons effectué une analyse approfondie du connecteur, appuyée par la confirmation de diverses sources de l'industrie selon laquelle le connecteur était réel, étant une conception propriétaire de NVIDIA (et non une norme PCI-SIG ou ATX), et sa puissance de sortie possible.



La limite est de 600 W. L'adaptateur Seasonic convertit deux connecteurs 12 V 8 broches côté bloc d'alimentation polyvalents en un connecteur 12 broches, qui tend à sauvegarder les informations de sortie d'alimentation. Sur les blocs d'alimentation modulaires Seasonic typiques, des câbles sont inclus pour convertir un connecteur 12 V 8 broches côté bloc d'alimentation en deux connecteurs d'alimentation PCIe 6 + 2 broches le long d'un seul câble. HardwareLuxxx.de rapporte qu'il a déjà reçu l'adaptateur Seasonic en préparation de ses revues "Ampere" Founders Edition.











Le leaker NVIDIA avec un taux de réussite extrêmement élevé, kopite7kimi, prédit cependant que le connecteur à 12 broches a été conçu par NVIDIA exclusivement pour ses cartes graphiques Founders Edition (conception de référence), et que les cartes de conception personnalisée peuvent coller à l'alimentation PCIe standard de l'industrie. connecteurs. Nous avons récemment repéré un PCB RTX 3090 de conception personnalisée, et il est présenté avec trois connecteurs d'alimentation PCIe à 8 broches.



Cela semble être une preuve supplémentaire qu'un seul connecteur 12 broches est une très grosse paille pour le jus 12 V. L'étiquette sur la boîte du câble Seasonic indique qu'il est recommandé d'utiliser le câble avec des blocs d'alimentation avec une sortie d'au moins 850 W (ce qui pourrait très bien être une exigence système pour le RTX 3090). Plus tôt ce week-end, des images de la RTX 3090 Founders Edition ont fait surface, et c'est énorme.



VIDEOCARDZ