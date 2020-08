SK Hynix lance le disque SSD Gold P31 NAND PCIe NVMe 128 couches.







SK Hynix a annoncé le lancement de son tout nouveau SSD grand public et est le premier SSD grand public à 128 couches 4D NAND au monde - le SSD SK Hynix Gold P31 PCIe NVMe. Lancé aux États-Unis, le SK Hynix Gold P31 est conçu pour tous les utilisateurs de PC pour une grande variété d'applications, notamment les jeux, la création de contenu, les concepteurs, etc. Le Gold P31 prend en charge le PCIe NVMe Gen3 et utilise le facteur de forme M.2 2280.







Le SK Hynix Gold P31 utilise un contrôleur SK Hynix développé en interne et fournit sa propre mémoire DRAM et NAND. Le Gold P31 est livré avec des vitesses de lecture séquentielle allant jusqu'à 3500 Mo/s et des vitesses d'écriture séquentielle allant jusqu'à 3200 Mo/s.



En plus d'offrir les meilleures vitesses et fiabilité de l'industrie, le SSD est également couvert par une garantie de 5 ans. SK Hynix est également fier d'annoncer son engagement strict envers la valeur sociale et environnementale. Le disque SSD Gold P31 est emballé de manière responsable dans un emballage qui utilise du papier certifié Forest Stewardship Council, des sacs en plastique biodégradables et de l'encre de soja.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Voici les principales caractéristiques :



- Interface : PCIe NVMe Gen 3,

- Type de produit : SSD interne,

- Facteur de forme : M.2 (2280),

- Capacité du SSD : 500 Go et 1 To,

- Flash NAND : NAND 4D 128 couches,

- Contrôleur : SK Hynix Controller,

- Lecture séquentielle : jusqu'à 3500 Mo/s,

- Écriture séquentielle : jusqu'à 3200 Mo/s,

- Garantie : 5 ans,

- TBW : 750 TBW (1 To).



Prix et disponibilité



Le SSD SK Hynix Gold P31 PCIe NVMe est maintenant disponible aux États-Unis via Amazon avec 500 Go pour 74.99 Dollars et 1 To pour 134.99 Dollars.



SK HYNIX