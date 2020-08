NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition Potentiellement présenté : Behemoth à 3 emplacements !



La rumeur n'a pas de week-end et elle a produit des photos de ce qui semble être une version NVIDIA Founders Edition de la prochaine GeForce RTX 3090 à côté de l'équivalent FE RTX 2080, ce dernier ressemblant à un jouet par rapport à l'énorme triple slotter.







Le refroidisseur comprend le même design que nous avons discuté en détail en juin, avec l'unique avers double ventilateur + dissipateur thermique en aluminium vu dans les images ci-dessous. Nous avons également couvert des photos de PCB présumées, au cas où vous les auriez manquées auparavant, et toutes les lignes avec les fuites les plus récentes.







La seule différence ici est que le prix du RTX 3090 FE serait de 1400 Dollars, bien loin de la barre de 2000 $ que nous avons constatée pour certaines offres du marché secondaire en cours d'élaboration, et pourtant nettement plus élevé que la génération précédente - une tendance inquiétante que nous attendons avec impatience attendez de voir justifié avec les performances, avant même d'entrer dans les problèmes de compatibilité des cas avec la longueur accrue ici. Quoi qu'il en soit, si les images ci-dessous sont exactes, nous sommes également curieux de connaître la capacité de refroidissement et son incidence sur les solutions et les prix des partenaires.



TWITTER (Garnet Sunset)