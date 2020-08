LG déploie le moniteur UHD 4K 32UN650-W.



LG a lancé aujourd'hui le 32UN650-W, un moniteur de 31,5 pouces destiné à une utilisation générale, y compris les jeux. Basé sur un panneau LG Display IPS, le moniteur offre une résolution 4K UHD (3840 x 2160 pixels), une large gamme de couleurs DCI-P3 de 95%, 1,07 milliard de couleurs (10 bpc) et HDR10. Du côté des jeux, vous bénéficiez du support AMD FreeSync, d'une fonction de stabilisation du noir et d'une synchronisation d'action dynamique.











Pour une utilisation pendant de longues heures, le moniteur offre une réduction de la lumière bleue et un réglage de la luminosité sans scintillement. Les autres spécifications vitales du panneau incluent un temps de réponse de 5 ms (GTG), des angles de vision de 178°/178°, une luminosité maximale de 350 cd/m², un rapport de contraste statique de 1000: 1. Le moniteur prend en charge les connecteurs DisplayPort 1.2a et HDMI. Des haut-parleurs stéréo de 5 W font le reste.



La disponibilité est prévue pour la dernière semaine d'Août 2020.



Pas de prix pour le moment.



TECHPOWERUP