Synology présente le NAS DiskStation DS1520 + 5 baies.



Synology a récemment annoncé le NAS DiskStation DS1520 + à 5 baies, en remplacement du DiskStation DS1019 +. Le NAS DS1520 + est doté d'un processeur Intel Celeron J4125 quadricœur cadencé à 2,0 GHz de base et 2,7 GHz boost, associé à 8 Go de mémoire DDR4.







Cette mise à niveau du processeur devrait offrir une augmentation des performances d'environ 20% en termes de réactivité et d'indexation.







Le DiskStation DS1520 + prend en charge un stockage interne brut de 80 To avec deux emplacements de cache SSD Dual M.2 2280 NVMe. Le DiskStation DS1520 + peut être étendu à 15 baies avec le DX517 et dispose de ports Ethernet à quatre gigabits avec prise en charge de l'agrégation de liens/basculement. Le DS1520 + est destiné aux environnements domestiques et aux petits bureaux et sera probablement vendu au détail à un prix similaire à celui du DS1019 +.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



SYNOLOGY