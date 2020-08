Western Digital annonce My Passport SSD.



Pour les consommateurs qui ont besoin d'accélérer leur productivité et de protéger leur précieux contenu sans compromettre le style, Western Digital Corp. a présenté aujourd'hui la nouvelle marque WD My Passport SSD avec des capacités allant jusqu'à 2 To. Avec une conception métallique élégante et compacte et des vitesses ultra-rapides optimisées par la technologie NVMe, le nouveau lecteur de la taille d'une paume permet aux utilisateurs privés et professionnels d'enregistrer, d'accéder et de protéger le contenu qui compte.







«Le nouveau disque SSD My Passport offre la vitesse, la fiabilité et les fonctionnalités que les consommateurs attendent de nous», a déclaré Susan Park, vice-présidente, Consumer Solutions, Western Digital. "Il s'agit d'une solution puissante et sophistiquée pour les créateurs de contenu, les conservateurs et les amateurs de tous les jours qui ont besoin de déplacer rapidement des fichiers. Les coins arrondis, les arêtes ondulantes et les bords souples améliorent la portabilité du disque SSD My Passport et le rendent facile à transporter, tout en étant également distinctement reconnaissable. en tant que membre de la gamme de produits primée My Passport de WD. "



Conçu pour les créateurs de tous les jours



Plus que jamais, les consommateurs cherchent à accroître leur productivité en conservant leurs fichiers et leurs bibliothèques de contenu de plus en plus volumineuses. Les créateurs peuvent déplacer et modifier du contenu de haute qualité presque deux fois plus rapidement avec le nouveau disque SSD My Passport par rapport à la version précédente du disque, ce qui leur permet de gagner du temps pour en faire plus. Que ce soit sur un ordinateur portable ou de bureau à la maison, au bureau ou en déplacement, les professionnels peuvent stocker de manière fiable leurs données sur ce disque.



Le nouveau look des performances SSD



Le disque SSD My Passport de WD est entièrement conçu pour offrir des performances fiables et une touche de luxe, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le design en métal audacieux est à la fois élégant et durable. Il se sent bien dans la main et tient confortablement dans un sac ou une poche, permettant aux consommateurs d'apporter leur contenu partout où la vie les mène et de maintenir une productivité fluide. Disponible dans une gamme de couleurs modernes, y compris le gris, le bleu, le rouge et l'or, les consommateurs peuvent choisir le lecteur qui correspond le mieux à leur style.



Le nouveau disque SSD My Passport offre les fonctionnalités techniques dont les utilisateurs ont besoin et que les utilisateurs souhaitent, notamment :



- Technologie NVMe ultra-rapide avec des vitesses de lecture allant jusqu'à 1050 Mo/s et des vitesses d'écriture allant jusqu'à 1000 Mo/s.

- Cryptage matériel AES 256 bits activé par mot de passe pour aider à protéger simplement le contenu précieux.

- Doté d'une résistance aux chocs et aux vibrations et résistant aux chutes jusqu'à 6,5 pieds (1,98 m).

- Logiciel inclus pour faciliter la sauvegarde de fichiers volumineux sur votre disque ou un compte de service cloud.

- Technologie USB 3.2 Gen-2 avec un câble USB-C et un adaptateur USB-A.

- Prêt à l'emploi et compatible avec Mac et PC.



Prix et disponibilité



Le disque SSD My Passport est couvert par une garantie limitée de cinq ans et est maintenant disponible dans les capacités de 500 Go et 1 To en gris dans le monde entier chez certains détaillants en ligne et détaillants, avec des couleurs et des capacités supplémentaires disponibles plus tard cette année. Le nouveau lecteur a un prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF en USD) aux États-Unis de 119.99 dollars pour le 500Go et de 189.99 Dollars pour le 1 To.



TECHPOWERUP