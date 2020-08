AverMedia présente la carte de capture Live Gamer DUO.







AverMedia Technologies annonce le lancement de Live Gamer DUO, la première carte de capture vidéo à double entrée au monde avec 4K HDR10 à 60 FPS et 1080p à 240 FPS. L'entrée principale de l'AverMedia Live Gamer DUO et les puissantes capacités de traitement vidéo embarquées permettent aux créateurs et aux streamers de profiter du gameplay 4K HDR10 ou Full HD 240FPS côté relais tout en capturant en Full HD 60 FPS ou Full HD 60 FPS avec HDR10. La mise à l'échelle, la conversion de la fréquence d'images et le mappage des tons sont effectués sur la carte de capture elle-même, ce qui permet au PC de streaming du créateur de se concentrer sur les jeux ou d'autres tâches à accomplir.







L'AverMedia Live Gamer DUO est développé en pensant aux créateurs en direct et aux streamers. Le Live Gamer DUO utilise deux entrées HDMI - une pour la caméra faciale du créateur, une pour le gameplay - fournissant deux flux vidéo Full HD 60 FPS indépendants et non compressés, prêts pour la diffusion en direct.



Rehaussant la barre encore une fois en développant ce que les créateurs peuvent faire pour pérenniser leur contenu, le Live Gamer DUO est indéniablement l'équilibre parfait entre puissance et fonctionnalité. La carte de capture est également livrée avec un éclairage RVB pour correspondre à toute configuration de jeu.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Caractéristiques de l'AverMedia Live Gamer (GC570D) DUO :



- Deux entrées HDMI,

- Pass-through 4K60 HDR10/Full HD 240 FPS,

- Enregistrement Full HD HDR,

- Traitement vidéo intégré,

- 7.1 / 5.1. Pass-Through du son surround Ch,

- Effets d'éclairage RVB.



Prix et disponibilité



L'AverMedia Live Gamer DUO est disponible pour 249.99 Dollars chez les revendeurs de certaines régions. Maintenant disponible aux États-Unis sur Amazon.com.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



VORTEZ