QNAP lance une carte d'extension PCIe à double port USB 3.2 Gen 2 pour NAS et PC.



QNAP Systems, Inc., l'un des principaux innovateurs de solutions informatiques, de mise en réseau et de stockage, a lancé aujourd'hui la QXP-10G2U3A - une carte d'extension PCIe à deux ports USB 3.2 Gen 2 qui offre des vitesses allant jusqu'à 10 Gbit/s. Les cartes d'extension QNAP USB 3.2 Gen 2 peuvent être installées dans un NAS QNAP avec un emplacement PCIe ou sur des postes de travail/serveurs Windows/Linux pour permettre des connexions plus rapides aux périphériques USB modernes.







Le QXP-10G2U3A comprend deux ports USB 3.2 Gen 2 Type-A, chaque port offrant des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 10 Gbit/s. Il prend en charge le protocole UASP (USB Attached SCSI Protocol) pour faciliter les transferts de données rapides de partage de fichiers, utilise des processus avancés de faible consommation et suit la gestion de l'alimentation du bus PCIe/USB standard pour optimiser la consommation d'énergie. Le QXP-10G2U3A prend également en charge la détection de surintensité et la protection contre les courts-circuits.







"La carte d'extension QXP-10G2U3A permet des vitesses de transfert jusqu'à deux fois plus rapides que l'USB 3.2 Gen 1 et jusqu'à 20 fois plus rapides que l'USB 2.0. Cette vitesse améliorée ouvre de nouvelles opportunités pour les utilisateurs de NAS et de PC, y compris la possibilité d'utiliser un QNAP USB JBOD pour une extension facile du stockage et une sauvegarde de données à haute vitesse », a déclaré Jason Hsu, chef de produit de QNAP.



Aucun pilote n'est requis pour installer la carte d'extension QXP-10G2U3A afin de se connecter aux séries de produits JBOD USB TL-D800C et TL-R1200C-RP QNAP. Les utilisateurs de NAS QTS/QuTS hero peuvent gérer le stockage JBOD USB connecté en utilisant Storage & Snapshots Manager; Utilisateurs de PC via QNAP JBOD Manager.



La carte d'extension USB 3.2 Gen 2 QXP-10G2U3A est maintenant disponible.



Pour plus d'informations, visitez la page produit : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP