AMD Renoir établit le record mondial d'overclocking de la mémoire DDR4 : 6,666 MHz.



Une nouvelle entrée HWBot a prouvé ce que certains pensaient impossible il y a des années : AMD dispose apparemment du meilleur contrôleur de mémoire dans l'espace grand public x86. Un utilisateur utilisant le pseudonyme Bianbao XE a atteint une fréquence de 6 666 MHz sur un seul bâton de Crucial Ballistix Max. La note d'origine du bâton est de seulement 2666 MHz - cela ne met-il pas les choses en perspective ?











Une autre chose qui met les choses en perspective est que la prise en charge d'un tel exploit d'overclocking était une carte mère de jeu ROG Strix B550-I (min-ITX signifie une distance de traçage plus petite entre le processeur et la mémoire, et donc une plus grande intégrité du signal) associée à nul autre que celui d'AMD. Ryzen 7 4700GE 'Renoir'.



L'APU était sous-cadencé et surtension - une technique qui visait à augmenter la stabilité du contrôleur de mémoire tout en réduisant les températures de fonctionnement (équilibrant la tension la plus élevée et la fréquence inférieure). Bien sûr, les synchronisations de la mémoire ont été relâchées pour réaliser cet exploit (les synchronisations de 30-27-27-58 ne sont pas ce que vous aimeriez généralement voir), mais encore une fois, cela ne visait pas à optimiser les performances de la mémoire - seulement la fréquence la plus élevée. Et cela a été définitivement réalisé.



TOM'S HARDWARE