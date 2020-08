Les bords de lancement d'Ampère se rapprochent: la carte NVIDIA «PG133A» obtient la certification RRA.



Que le lancement d'Ampère se rapproche est une sorte de vérité lapalissienne ; avec le temps, une nouvelle carte graphique de jeu grand public de NVIDIA devient de plus en plus probable. Cependant, nous assistons maintenant à ce que seront les dernières étapes de la préparation de NVIDIA pour le lancement de leur série RTX 3000 de nouvelle génération.



NVIDIA a soumis à la RAA (Korean National Radio Research Agency) sa conception de carte PG133A pour la certification, qui est en train d'être identifiée comme celle qui a déjà subi de nombreuses fuites, avec cette solution de PCB et de refroidissement sophistiquée.















Une telle certification est l'une des dernières étapes avant la mise sur le marché d'un produit, et le timing semble être en ligne avec le teaser #ultimatecountdown que NVIDIA a dirigé, dont les résultats devraient être clairs d'ici le 31 août. Il reste à voir si l'édition des fondateurs comportera le refroidisseur qui a fui sur tous les produits, ou si NVIDIA échelonnera sa conception (peut-être en réorientant celle de la série RTX 2000 de l'année dernière) pour les SKU de niveau inférieur afin de réduire les coûts .



VIDEOCARDZ