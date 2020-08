MSI nous propose un nouvel écran incurvé : Le MAG342CQRV.



Optix MAG342CQRV est le dernier moniteur de jeu incurvé de MSI. Le MAG342CQRV dispose d'un large panneau UWQHD de 34 "qui prend en charge une résolution jusqu'à 3440 x 1440, une fréquence de rafraîchissement de 100 Hz et un panneau VA de 1 ms. Il prend également en charge la synchronisation adaptative. Par rapport au panneau 16: 9 traditionnel, le panneau 21: 9 d'Ultrawide augmente la taille de l'écran pour que les joueurs puissent profiter d'un angle de vision plus large. Les joueurs peuvent afficher plusieurs fenêtres en même temps, améliorant ainsi considérablement le fonctionnement et l'efficacité du jeu.







L'écran large 21: 9 utilise le panneau VA, qui offre un excellent contraste et une image fluide. Cela fournit non seulement aux joueurs un écran plus lisse, mais joue également un rôle important dans la vie quotidienne, comme la navigation sur le réseau multi-fenêtres ou la fenêtre de travail. La taille d'affichage de 3440X1440 prend également en charge la lecture d'écran haute définition. MAG342CQRV permet aux joueurs d'avoir d'excellentes performances d'affichage de jeu et des fonctions de divertissement vidéo haute définition.







Grand angle 21: 9 amélioré



Le moniteur de jeu incurvé Optix MAG342CQRV est doté d'un large panneau UWQHD de 34 "prenant en charge une résolution allant jusqu'à 3440 x 1440. Ce panneau 21: 9 permet aux joueurs de profiter d'un angle de vue plus large par rapport aux autres panneaux 16: 9 traditionnels. L'écran large permettra également aux joueurs d'effectuer plusieurs tâches avec plusieurs fenêtres, témoignent d'une amélioration significative de l'efficacité opérationnelle et du jeu.



Taux de rafraîchissement extrêmement élevé et temps de réponse rapide



L'Optix MAG342CQRV est équipé d'un taux de rafraîchissement de 100 Hz et d'un panneau VA à temps de réponse de 1 ms qui profite le plus des genres de jeux rapides tels que FPS, RTS et MOBA. Ces jeux nécessitent des mouvements rapides et précis, dont le taux de rafraîchissement ultra élevé et le temps de réponse rapide vous permettront de devancer vos concurrents.



Application OSD de jeu 2.0



L'Optix MAG342CQRV est encore renforcé par l'application OSD Gaming, qui vous permet de contrôler l'affichage de votre moniteur sous une fenêtre logicielle. Vous pouvez même personnaliser les paramètres d'affichage pour différents logiciels dans l'application, elle appliquera alors automatiquement les préréglages une fois que vous commencerez à utiliser le logiciel. Enfin, l'application OSD Gaming vous permet d'utiliser des raccourcis clavier dans le jeu pour ajuster les paramètres d'affichage.



Synchronisation adaptative



Optix MAG342CQRV est construit avec la technologie Adaptive Sync pour obtenir des visuels fluides pour votre gameplay. La technologie Adaptive Sync synchronisera le taux de rafraîchissement de votre moniteur avec votre GPU pour éliminer les déchirures ou les saccades de l'écran.



Vision nocturne



Night Vision est fusionné dans le logiciel de configuration du moniteur de MSI - Gaming OSD App 2.0. Il calcule intelligemment les détails dans la zone sombre de l'écran à amplifier, au lieu d'éclaircir brutalement tout l'écran et de provoquer une surexposition de certaines zones. Cela crée des images globalement confortables et agréables.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



MSI