01net a testé le PC Corsair One a100

Mû par le plus puissant processeur Ryzen de chez AMD, ce PC Corsair One a 100 est tout de même affiché à un tarif de 4619 Euros !

Bien entendu, il emporte pas moins de 32Go de ram, et surtout la dernière RTX de chez nVidia !

Mais cela vaut-il le coup d'investir autant pour ce PC ? Notre confrère 01net l'a testé sous tous ses angles et vous fait découvrir son test :

Le Corsair One a100 est le premier PC fixe petit format de la marque à embarquer l'un des derniers processeurs AMD. Et pas n'importe lequel : le Ryzen 9 3950X, l'un des ténors de la gamme. Pour l'accompagner, Corsair a misé sur un cocktail de composants complètement fou, ce qui explique le prix ô combien (très) élevé de ce petit monstre.

