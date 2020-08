KFA2 nous propose une nouvelle carte graphique : La GTX 1650 GDDR6 EX PLUS.



La marque européenne KFA2 de GALAX a lancé la carte graphique GeForce GTX 1650 GDDR6 EX PLUS. La carte est identique à celle illustrée ci-dessous, mais avec l'entrée d'alimentation PCIe à 6 broches supprimée, reposant entièrement sur l'emplacement PCIe pour l'alimentation. Basé sur le silicium "TU116" 12 nm, le GPU dispose de 896 cœurs CUDA "Turing" et communique avec 4 Go de mémoire GDDR6 sur une interface mémoire de 128 bits.















Avec un débit de données mémoire de 12 Gbps, la puce dispose de 192 Go/s de bande passante mémoire à la pression. La fréquence de suralimentation maximale du GPU est fixée à 1605 MHz, avec un mode logiciel "One Click OC" de 1635 MHz. La solution de refroidissement se compose d'un dissipateur thermique monobloc en aluminium ventilé par une paire de ventilateurs de 80 mm. Les sorties d'affichage incluent chacune DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b et DVI-D dual-link.



Disponible dès maintenant dans l'UE, la KFA2 GeForce GTX 1650 GDDR6 EX PLUS est au prix de : 129 euros.



TECHPOWERUP