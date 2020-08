ZOTAC annonce la ZBOX QCM7T3000 combinant le noyau de 10e génération et le Quadro RTX.



ZOTAC Technology, un fabricant mondial d'innovation, a présenté aujourd'hui la mini station de travail PC ZBOX Q Series dotée du GPU NVIDIA Quadro RTX le plus avancé et le plus puissant. Le tout nouveau ZBOX QCM7T3000 est ultra-compact et le premier mini PC équipé du processeur Intel Core de 10e génération associé au GPU NVIDIA Quadro RTX 3000.



La ZBOX QCM7T3000 tire parti du design élégant du ZBOX Mini PC sans compromettre les performances graphiques de pointe du secteur. De la conception industrielle sophistiquée aux effets spéciaux avancés, à la visualisation scientifique complexe et à la modélisation de données volumineuses, la ZBOX QCM7T3000 est capable de faire résonner de grandes performances.







La ZBOX QCM7T3000 emballe NVIDIA Quadro RTX 3000 avec 6 Go de GDDR6 avec des cœurs Tensor dédiés pour prendre en charge le traçage de rayons en temps réel et le Super Sampling (DLSS) en plus d'être VR Ready. NVIDIA Quadro est une plate-forme standard certifiée et fiable pour être entièrement compatible sur la majorité de toutes les applications professionnelles. La station de travail Mini PC est également associée au processeur haut de gamme Intel Core i7-10750H à 6 cœurs de 45 W avec Hyper-threading, permettant jusqu'à 12 exécutions de threads simultanées.







«En tant que créateurs de mini-PC originaux, nous sommes fiers d'atteindre plus d'utilisateurs potentiels qui exigent des performances de qualité professionnelle pour des applications intensives dans le plus petit facteur de forme. Le tout nouveau QCM7T3000 témoigne de nos efforts continus pour innover le PC dans chaque mini », déclare Jacky Huang, directeur produit de ZOTAC Technology.



Création illimitée



Avec une taille de 2,65 litres et une hauteur mince de seulement 62,2 mm (2,45 pouces), la ZBOX QCM7T3000 réduit l'empreinte globale de plus de 50% par rapport aux postes de travail tour traditionnels. Avec une ventilation accrue et un matériel de refroidissement puissant, la sortie de chaleur et l'afflux de refroidissement sont maximisés pour assurer des performances durables.



La ZBOX QCM7T3000 est capable de gérer jusqu'à quatre écrans simultanés et prend en charge un ensemble complet de fonctionnalités de connectivité, notamment :







