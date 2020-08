MSI annonce les boîtiers pour PC de jeu MPG SEKIRA série 100.



Illuminez de nouvelles possibilités et dépassez vos limites avec la série MPG SEKIRA 100. La série SEKIRA de MSI a toujours incarné le luxe et cette fois ne fait pas exception. Pour le dégagement des composants, la série MPG SEKIRA 100 a une longueur de GPU jusqu'à 340 mm, une longueur de refroidisseur de CPU jusqu'à 170 mm et une longueur de PSU jusqu'à 250 mm. Fabriqué avec des matériaux de qualité et doté de nombreuses fonctionnalités pragmatiques dédiées aux besoins des joueurs, ce châssis mi-tour atteint les étoiles avec un design destiné à vous offrir des performances de pointe.







En ce qui concerne le design extérieur, le panneau avant du MPG SEKIRA 100R est construit avec des feuilles affleurantes d'aluminium et de verre teinté pour mettre en valeur son magnifique éclairage ARGB. D'autre part, la face avant monochromatique du MPG SEKIRA 100P illustre son esthétique modeste tout en conservant le thème omniprésent des plus hauts standards. Cela démontre en outre l'attention portée à la qualité des matériaux et au dévouement qui ont été investis dans la conception du produit de la série MPG SEKIRA 100.











Le port d'E/S de la série MPG SEKIRA 100 est également rendu encore plus puissant et pratique. En reliant un port USB Gen2 Type-C à 10 Gbit/s, vous pouvez rapidement mettre en synergie la série MPG SEKIRA 100 avec une carte mère MSI. Si vous voulez un écosystème de jeu MSI mature et bien établi, vous pouvez coupler la série MPG SEKIRA 100 avec une carte graphique MSI et les refroidisseurs de liquide de la série MAG CORELIQUID de MSI.







Le MPG SEKIRA 100R est livré avec quatre ventilateurs ARGB qui surprendront les spectateurs avec ses effets d'éclairage. De plus, sur le port E/S, vous pouvez contrôler rapidement la couleur et les effets d'éclairage des ventilateurs avec Insta-Light Loop d'une simple pression sur un bouton. Cliquez facilement sur les profils de couleurs d'éclairage et choisissez votre favori.







La série MPG SEKIRA 100 possède de nombreuses fonctionnalités matérielles qui la rendent à la fois performante et performante. Une caractéristique unique de la série MPG SEKIRA 100 est le couvercle d'évent supérieur. Le couvercle de ventilation supérieur offre une circulation d'air supplémentaire et une protection du châssis.



Vous pouvez le désinstaller en déverrouillant les deux vis à l'arrière, puis en le retirant. En retirant le couvercle de l'évent supérieur, vous pouvez voir la fenêtre en verre trempé sans vis en dessous. La fenêtre en verre trempé sans vis est maintenue avec un mécanisme de verrouillage qui est en outre sécurisé avec le couvercle de ventilation supérieur coulissant.







En enlevant le couvercle de ventilation supérieur, le filtre à poussière magnétique qui peut être facilement retiré à des fins de nettoyage est également révélé. Pour empêcher la poussière de pénétrer dans le système de la série MPG SEKIRA 100, trois filtres au total ont été placés autour.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations sur MSI MPG SEKIRA 100R et MPG SEKIRA 100P, veuillez cliquez sur les liens suivants :



- MPG SEKIRA 100R : Cliquez ICI,

- MPG SEKIRA 100P : Cliquez ICI.



