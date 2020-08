TerraMaster lance le DAS professionnel à 4 baies D4-300.



TerraMaster, une marque professionnelle spécialisée dans la fourniture de produits de stockage innovants, y compris le stockage en réseau (NAS) et le stockage à connexion directe (DAS), présente fièrement le TerraMaster D4-300 4 baies sans pilote, DAS plug-and-play adapté à la maison et petites entreprises. Prenant en charge jusqu'à 72 To de capacité de stockage et des vitesses allant jusqu'à 417 Mo/s, le D4-300 offre un stockage rapide et de grande capacité pour une grande variété d'applications. En outre, il dispose d'une installation de disque simple de 5 secondes pour des configurations rapides et pratiques.











Le TerraMaster D4-300 intègre une interface USB 3.1 Type-C Gen1 haute vitesse et prend en charge les systèmes Windows, Mac et Linux, ce qui en fait une solution de stockage polyvalente avec une compatibilité multiplateforme. Ses quatre baies prennent en charge les disques durs 3,5 "et 2,5" et les disques SSD 2,5 "avec une prise en charge totale du stockage de 72 To (disques 4x 18 To). Le D4-300 est livré avec une suite complète de protection contre la corruption des données, les pannes de courant et autres risques .







Support de stockage massif



Le stockage DAS à 4 baies TerraMaster D4-300 est la solution de stockage idéale pour les entreprises en expansion à la recherche d'un stockage de données de grande capacité, rapide et fiable. Il est compatible avec les disques durs SATA 3,5 "et 2,5" et les disques SSD 2,5 "offrant une plus grande flexibilité de prise en charge du stockage et prend en charge jusqu'à 72 To de capacité brute interne maximale.



Sans pilote, Plug-and-Play



Le TerraMaster D4-300 prend en charge les systèmes Windows, Mac et Linux et sa connectivité USB prend en charge une large sélection d'appareils, notamment des PC, des serveurs, des téléviseurs intelligents et d'autres appareils.



Connectivité rapide



Le TerraMaster D4-300 est livré avec un port USB USB3.1 Type-C Gen1 qui prend en charge une grande variété d'appareils. Il offre une vitesse de lecture maximale de 417 Mo/s et une vitesse de lecture maximale de 369 Mo / s avec stockage SSD.



Protection de l'alimentation



Le D4-300 dispose d'une fonction de protection de l'alimentation qui protège automatiquement l'appareil DAS d'une source d'alimentation incorrecte.



Prise en charge flexible des applications



Le D4-300 convient à diverses applications de données telles que le montage vidéo, la recherche et le développement, la sauvegarde de fichiers, la bibliothèque musicale, les séquences de surveillance, le stockage de données d'entreprise et d'autres formes de données.



Protection thermique intelligente



Le D4-300 DAS est doté d'un ventilateur de refroidissement intelligent à faible bruit et à température contrôlée qui garantit une température optimale pour vos disques durs.



Pas de date pour le moment.



Le prix est de : 149.99 Dollars.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



TERRAMASTER