Microsoft annonce des plans de fin de vie pour Internet Explorer et Microsoft Edge Legacy.



Microsoft a récemment annoncé son calendrier pour la fin de la prise en charge d'Internet Explorer 11 et de Microsoft Edge Legacy dans ses applications et services Microsoft 365. À partir du 30 novembre, l'application Web Microsoft Teams ne prendra plus en charge IE 11 et à compter du 17 août 2021, les autres applications et services Microsoft 365 ne prendront plus en charge IE 11.







Microsoft Edge Legacy cessera également de recevoir de nouvelles mises à jour de sécurité après le 9 mars, 2021. Microsoft recommande aux utilisateurs de migrer vers le nouveau Microsoft Edge qui est basé sur Chromium et a été progressivement déployé auprès des utilisateurs.



