NVIDIA GeForce NOW ajoute la prise en charge de ChromeOS.



NVIDIA GeForce Now est un service de streaming de jeux qui permet aux joueurs de diffuser des jeux appartenant à Steam, Epic Games Store et Origin à distance depuis des serveurs NVIDIA vers une variété d'appareils. NVIDIA a annoncé aujourd'hui que GeForce NOW arrivera sur ChromeOS en version bêta, ce qui s'ajoutera à la liste des plates-formes prises en charge qui incluent déjà Android, NVIDIA Shield, Windows et macOS. Cette version bêta ouvrira de nouvelles opportunités de jeu pour les étudiants disposant de Chromebooks qui, autrement, ne pourraient pas jouer.







NVIDIA a également annoncé son intention d'apporter le support Ansel et Steam Game Sync au service dans les semaines à venir. Ansel est un puissant outil de caméra intégré au jeu qui permet aux joueurs de capturer des captures d'écran de qualité professionnelle dans des jeux pris en charge tels que The Witcher 3 et Shadow of the Tomb Raider.



L'abonnement GeForce NOW Founders est disponible pour 4.99 Dollars par mois et prend en charge plus de 650 jeux, dont plus de 70 titres gratuits.



NVIDIA