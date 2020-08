GIGABYTE lance les cartes mères de chipset AMD A520.



GIGABYTE TECHNOLOGY Co.Ltd, l'un des principaux fabricants de cartes mères, de cartes graphiques et de solutions matérielles, a annoncé aujourd'hui le lancement de cartes mères de chipset AMD A520 destinées à libérer le potentiel des processeurs de bureau AMD Ryzen de 3e génération et de la prise en charge prévue du Ryzen Desktop de nouvelle génération Processeurs.



Les cartes mères GIGABYTE A520 sont conçues pour offrir de nombreuses fonctions afin de répondre à toutes sortes de besoins pour les familles et les bureaux. De la conception d'alimentation numérique qui fournit aux processeurs et au chipset un supplément de puissance stable, à la technologie GIGABYTE Ultra Durable, les cartes mères de la série GIGABYTE A520 offrent aux utilisateurs l'expérience PC la plus agréable.



Voici la gamme de carte mère en chipset A520 :























Les cartes mères GIGABYTE A520 comprennent les séries AORUS et UD, qui offrent diverses options de taille ATX, Micro ATX et la taille mini ITX préférée des utilisateurs ces dernières années. Améliorées par des composants PWM numériques purs, les cartes mères GIGABYTE A520 offrent la promesse d'une alimentation stable. La mini carte mère A520I AC spécialement conçue pour les petits systèmes équipe la solution VRM numérique à 6 phases Direct avec 55A DrMOS, permettant des performances ultimes avec une alimentation stable et suffisante lors de l'overclocking sur les processeurs de bureau AMD Ryzen de 3e génération.



«Nous savons que les utilisateurs de PC veulent une plate-forme puissante et fiable pour la productivité et les applications quotidiennes», a déclaré Chris Kilburn, vice-président d'entreprise et directeur général de l'unité commerciale des composants clients, AMD. «Aujourd'hui, AMD est ravi de présenter le chipset A520, offrant une plate-forme robuste permettant aux utilisateurs quotidiens de profiter de la puissance des processeurs de bureau Ryzen de 3e génération et de la prise en charge prévue des processeurs de bureau Ryzen basés sur la future architecture« Zen 3 ». Avec des performances élevées conçu par nos partenaires chez GIGABYTE, le chipset A520 est une plate-forme solide pour les utilisateurs domestiques et professionnels les plus exigeants. "



Outre la conception spéciale de l'alimentation électrique, les cartes mères GIGABYTE A520 font également des efforts dans la conception thermique avancée. L'A520 AORUS ELITE présente une conception de dissipateur thermique en aluminium à découpes multiples pour optimiser la conduction thermique et la convection pour la dissipation thermique de qualité supérieure du PWM, offrant un fonctionnement frais et stable sous overclocking pour les utilisateurs.



Les cartes mères GIGABYTE A520 présentent une connectivité complète des interfaces d'extension grand public, y compris la conception de réseau GbE de jeu exclusive. A520M DS3H AC et A520I AC intègrent également la configuration sans fil 802.11ac, les utilisateurs peuvent obtenir une efficacité et une fiabilité du réseau optimisées en fonctionnant de manière flexible entre Ethernet haut débit et connexion sans fil. La carte mère A520 AORUS ELITE intègre une interface USB 3.2 Gen 2 pour offrir un transfert de données haute vitesse de 10 Gbps. La conception d'armure de blindage d'E/S préinstallée facilite l'alignement de l'assemblage du système afin d'éviter le réassemblage une fois que le blindage d'E/S est oublié.



Les cartes mères GIGABYTE A520 équipent la technologie RGB Fusion avec des bandes LED/RGB LED programmables, offrant aux utilisateurs une expérience informatique exceptionnelle. Les cartes mères GIGABYTE A520 sont dotées de la technologie exclusive Q-Flash Plus.



Les utilisateurs peuvent facilement mettre à jour le BIOS sans même installer de processeur, de mémoire, de cartes graphiques ou de démarrer le PC afin de pouvoir flasher le BIOS sans craindre de ne pas pouvoir démarrer le système en raison de problèmes de compatibilité. La dernière mise à jour du BIOS améliore les performances des nouveaux processeurs et corrige les problèmes de sécurité partiels de SMM Callout, ce qui permet aux utilisateurs de profiter des deux sens en termes de performances et de sécurité du système.



Les cartes mères GIGABYTE A520 intègrent un certain nombre de technologies qui offrent une économie d'énergie fraîche et efficace avec une durée de vie prolongée du produit, y compris la technologie Ultra Durable, les conceptions d'alimentation numérique et la technologie Smart Fan. Les cartes mères GIGABYTE A520 réunissent un mélange unique de fonctionnalités et de technologies qui offrent aux utilisateurs la plate-forme ultime absolue pour leur construction PC.



Pour plus de renseignements, Cliquez ICI.



