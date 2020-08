Après de longs mois, et après la sortie au départ du chipset X570, puis il y a peu du chipset B550 de milieu de gamme, AMD vient enfin d'officialiser son nouveau chipset A520, limité comme prévu à du PCIe 3.0, et spécialement étudié pour Zen 2. En effet, contrairement aux chipsets X570 et B550, ce A520 est dépourvu de PCIe 4.0, et il accompagnera les derniers APU d'AMD. L'A520 est le dernier de la famille a être annoncé, avant le passage à Zen 3. Comme annoncé au départ, les prochaines Ryzen puces nécessiteront un chipset récent, et ce malgré la stratégie du socket AM4 unique.

Néanmoins, et pour éviter les critiques, de nombreux fabricants de cartes mères pourront éventuellement proposer un support plus large sur d'anciens modèles, comme ce fût le cas pour Zen 2.













Les caractéristiques techniques de ce A520 devraient être dévoilées sous peu, et les photos des premières cartes mères commencent à être diffusées sur la toile. Il reste cependant encore à découvrir le prix des cartes mères, qui reste une belle inconnue, car en comparaison, et pour rappel, pour Zen 2, les premiers chipsets de la série 500 ont vu leur tarif grimper face aux précédentes générations !

Espérons donc qu'AMD et ses partenaires sauront être modérés sur les prix de ces modèles, notamment pour proposer des tarifs entre 50 et 100 euros, prix actuellement proposés pour les cartes-mère basées sur un chipset A320. Pour rappel, les cartes basées sur un chipset B550 débutent à un peu moins de 100 euros. Il faut en tout cas l'espérer, car ce serait un beau choix stratégique pour de petites machines à base d'Athlon et Ryzen 3 ou 5 de dernière génération, et donc pour des machines où les performances ou la connectique ne sont pas forcément la préoccupation première de l'utilisateur.