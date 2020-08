QNAP lance officiellement Hyper Data Protector, une solution de sauvegarde VMware et Hyper-V sans licence.



QNAP Systems, Inc., l'un des principaux innovateurs de solutions informatiques, de mise en réseau et de stockage, a officiellement lancé Hyper Data Protector, permettant aux utilisateurs de sauvegarder un nombre illimité d'environnements VMware et Microsoft Hyper-V sur un NAS QNAP. En l'absence d'exigences de licence, Hyper Data Protector aide les utilisateurs à créer un plan de reprise après sinistre rentable et fiable pour assurer des opérations de service 24/7.



«Les temps d'arrêt des serveurs entraînent plus que des interruptions de service et des pertes de données, certaines entreprises subissant un impact financier important et des dommages potentiellement irréparables pour leur marque. En adoptant la solution de sauvegarde de VM Hyper Data Protector sans licence de QNAP, les utilisateurs n'ont besoin que d'un NAS QNAP pour Sauvegardez en toute sécurité leurs environnements de VM.



Associés aux instantanés et aux autres fonctions de protection du NAS QNAP, les utilisateurs peuvent créer un plan de sauvegarde et de restauration de VM hautes performances dans un budget maintenable », a déclaré Wayne Hsiao, chef de produit de QNAP.







Plates-formes source prises en charge :



- VMware vSphere : 6.0, 6.5, 6.7,

- Microsoft Hyper-V : Windows Server Hyper-V 2016, Windows Server Hyper-V 2019.



Disponibilité



Hyper Data Protector peut être téléchargé depuis l'App Center QTS.



TECHPOWERUP