NVIDIA pourrait clôturer l'accord d'acquisition de ARM avant la fin de l'été.



La dernière fois, nous avons signalé que la situation avec la prise de contrôle d'Arm par NVIDIA devenait sérieuse, et il a été signalé que leurs discussions étaient assez avancées. Aujourd'hui, nous obtenons de nouvelles informations à ce sujet, des sources d'Evening Standard. Selon leurs informations, l'accord devrait être conclu à la fin de l'été.







Cela rapproche le moment de la transaction du présent, nous pouvons donc nous attendre à voir plus de détails très bientôt. L'entreprise vaut beaucoup, car Softbank demande jusqu'à 40 milliards GBP, soit environ 52,62 milliards USD. Cela montre également à quel point Arm Ltd. a augmenté de valeur par rapport aux 31 milliards USD que Softbank a payés en 2016 pour l'acquérir.



HARDWARELUXX