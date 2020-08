MSI nous propose un nouvel écran : Le MAG271VCR.



MSI a présenté aujourd'hui l'Optix MAG271VCR, un moniteur de jeu incurvé de 27 pouces. Il introduit un nouveau langage de conception du corps qui voit les diffuseurs ARGB LED derrière le moniteur dans un motif «X». Le moniteur dispose d'un panneau VA avec une courbure de 1800R, des angles de vision de 178°/178° et un rapport hauteur/largeur de 16: 9.











Il offre une résolution Full HD (1920 x 1080 pixels), un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms (MPRT), ainsi que la prise en charge de VESA Adaptive Sync, un faible scintillement et une faible lumière bleue. Les entrées incluent DisplayPort 1.2a et HDMI 2.0. Le support permet des réglages d'inclinaison, de pivotement et de hauteur. Une prise pour écouteurs qui extrait l'audio de la connexion d'affichage et un concentrateur USB 2.0 à 2 ports font le reste.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP