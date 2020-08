AMD nous propose : Les Radeon Software Adrenalin en version 20.8.2 Bêta.



Aujourd'hui, AMD a publié ses pilotes Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.8.2 Beta. Cette dernière version de pilote apporte avec elle la prise en charge et des améliorations pour de nombreux titres.







A Total War Saga : Troy voit l'amélioration la plus significative des performances avec jusqu'à 12% de meilleurs FPS sur le préréglage High lors de l'utilisation d'une Radeon RX 5700 XT.



Les autres titres avec une prise en charge améliorée incluent Microsoft Flight Simulator, Mortal Shell et la bêta ouverte de Marvel's Avengers. Pendant ce temps, la liste des correctifs d'AMD, bien que courte, n'est pas moins importante. Ils ont réussi à résoudre le problème des blocages intermittents du système lors de la sortie de veille sur certains processeurs mobiles AMD Ryzen 3000 avec Radeon Graphics, ce qui facilitera probablement la vie de nombreux utilisateurs. Ils ont également corrigé le gel du système ou l'incapacité de reconnaître l'entrée de l'utilisateur lors de la pression d'une touche avec Radeon Overlay ouvert ou lors de sa sortie lors de la lecture d'Hyper Scape.



Soutient pour :



- A Total War Saga : Troy,

- Le préréglage High de la Radeon RX 5700 XT offre des performances FPS jusqu'à 12% meilleures en jouant à A Total War Saga : Troy avec Radeon Software Adrenalin 2020 édition 20.8.2 par rapport au Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.8.1RS-339,

- Microsoft Flight Simulator,

- Mortal Shell,

- Marvel's Avengers Open Beta.



Problèmes résolus



- Rapports de blocage intermittent du système lors de la sortie de veille système sur certains processeurs mobiles AMD Ryzen série 3000 avec Radeon Graphics.

- Le fait d'appuyer sur une touche alors que Radeon Overlay est ouvert ou de quitter Radeon Overlay pendant la lecture d'Hyper Scape peut entraîner le gel des actions des joueurs ou ne pas reconnaître l'entrée de l'utilisateur.

- Le Conseiller de mise à niveau peut afficher un message d'erreur «Impossible d'obtenir les exigences» lorsqu'il est ouvert sur les configurations système Windows 7.



Pour les télécharger, Cliquez ICI.



AMD