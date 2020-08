Rumeur : Le prix de la GeForce RTX 3090 arrivera autour de 2000 Dollars !



Un utilisateur de ChipHell sous le pseudonyme Alienxzy a posté une capture d'écran prise à partir d'un compte d'initié présumé contenant des informations sur les projets de RTX 3090 de nouvelle génération, fabriqués par le partenaire AIB de NVIDIA, Colorful Selon les informations originales, publiées sur ChipHell sous forme de capture d'écran, Colorful will sortira deux versions haut de gamme de la carte graphique RTX 3090, sous la forme des modèles Vulcan (refroidi par air) et Neptune (refroidissement hybride).



Selon lui, et lorsque le texte est analysé par un traducteur, le prix provisoire de la prochaine génération de NVIDIA est fixé à 13999 CNY (vente en ligne) pour le Vulcan X OC et à 12999 CNY (encore une fois en ligne) pour le Neptune. Celles-ci se traduisent par environ 2000 $ pour le Vulcan X OC haut de gamme et (étrangement, pour une version hybride refroidie à l'eau) 1875 $ pour le Neptune. Un autre prix de 12000 CNY est mentionné pour le Vulcan (1730 $), ce qui pourrait en fait être le prix réel (et cela a plus de sens que le Neptune).















Quelques informations supplémentaires sont présentes sur le poste d'alimentation de la rumeur, comme une capacité RVB 5 V qui associe l'éclairage des cartes graphiques à celui de la carte mère (et vice-versa), ainsi qu'un affichage intégré amélioré pour le Vulcan X ; pendant ce temps, les ventes de la carte graphique Vulcan pour la génération précédente auraient été faibles, c'est pourquoi son prix serait en cours de révision près de son introduction, qui sera dans le même stade que le Vulcan X OC.



Si cela est vrai, cela devrait définir la tendance des prix pour l'offre supérieure attendue de NVIDIA dans la série RTX 3000, et elle est de plus en plus élevée - le coût pour avoir le meilleur interprète d'une génération devient de plus en plus (insérer le descripteur ici). Même compte tenu de l'édition Founders 'presque garantie de NVIDIA, nous examinons un paysage de prix raide. Veuillez noter la balise de rumeur sur le titre du message d'actualité, car il ne s'agit en aucun cas d'une information confirmée. Les images ci-dessous pour Vulcan X et Neptune sont simplement représentatives des offres de la génération actuelle.



CHIPHELL