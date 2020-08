NVIDIA nous propose les nouveaux pilotes graphiques : Les GeForce 452.06 Game Ready WHQL.



NVIDIA a publié aujourd'hui la dernière mise à jour de son logiciel GeForce Game Ready.



La version 452.06 WHQL est livrée avec une optimisation pour les jeux suivants :



Microsoft Flight Simulator (2020)







Tony Hawk's Pro Skater 1 et 2 (2020 remasterisé)







Troy : A Total War Saga







World of Warcraft : Shadowlands (bêta)







Les pilotes ajoutent également la compatibilité G-SYNC pour huit nouveaux moniteurs de jeu, couvrant les marques Acer, ASUS, Lenovo et I-O Data. Parmi les problèmes résolus, citons le crash de Shadow of the Tomb Raider en mode DirectX 12 avec la planification matérielle du GPU Windows 10 activée ; un problème de corruption de texture avec Death Stranding affectant les cartes graphiques des séries GTX 16 et RTX 20 ; artefacts carrés noirs remarqués dans Path of Exile ; un problème de bégaiement avec Forza Motorsport 7 et plusieurs jeux se bloquant au hasard pendant le jeu.



Les changements apportés sont les suivants :



Game Ready pour Microsoft Flight Simulator



Ce nouveau pilote Game Ready fournit les dernières optimisations de performances, profils et corrections de bogues pour Microsoft Flight Simulator. En outre, cette version fournit également un support optimal pour le pré-patch de World of Warcraft : Shadowlands sur le royaume de test public ainsi que pour A Total War Saga : TROY et Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2.



Problèmes résolus dans cette version



- [Shadow of the Tomb Raider] [DirectX 12]: Le jeu peut planter au lancement si la planification GPU accélérée par le matériel est activée. [3037544]

- [Death Stranding]: une corruption de texture peut être observée pendant le jeu sur les GPU de la série GeForce GTX 16 / RTX 20. [200631405]

- [Chemin de l'exil]: un carré noir est corrompu autour des caractères. [3038439]

- [Sonic & All Stars Racing Transformed]: Le jeu plante lorsque vous jouez dans un niveau d'eau. [3028931]

- [Forza Motorsport 7]: Le jeu commence à bégayer après quelques tours de course. [3035005]

- [Zhan Ge Jing Ji Chang]: La corruption se produit dans le jeu lorsqu'elle est jouée dans le simulateur de jeu mobile Tencent. [200631684]

- Plusieurs jeux se figent au hasard pendant quelques secondes pendant le jeu. Les jeux concernés incluent Assassin's Creed Origins, Planetside 2, Assassin's Creed III, Assassin's Creed Odyssey et Assassin's Creed Syndicate. [3038632]

- Le panneau de configuration NVIDIA n'affiche pas la résolution native de certains téléviseurs HD si les horaires ne sont pas valides. [3060459]

- Certains écrans peuvent afficher une teinte verte lorsque Windows Night Light est activé. [3038686]

- La neige apparaît sur l'écran au réveil du moniteur HDMI. [3039265]

- [Notebook] [Turing] L'écran peut montrer une corruption pixélisée au réveil du portable après une longue période d'affichage [200633139]



