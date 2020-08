EK lance des ventilateurs Vardar D-RGB blancs hautes performances.



EK Water Blocks, le fabricant haut de gamme d'engrenages de refroidissement liquide pour ordinateurs, lance la version blanche de ses ventilateurs D-RGB Vardar adressables de 120 mm. Le cadre est fabriqué dans un blanc mat, avec des pales de ventilateur blanc laiteux qui diffusent la lumière. Un autre avantage supplémentaire est la possibilité de connecter en série le RVB de ces ventilateurs Vardar.



Comme leurs homologues noirs, ils intègrent également la fonction Extended Range (ER) de la fonction PWM et la fonction spéciale Start-Stop qui permet une véritable expérience à 0 dB et un environnement vraiment silencieux. Avec cette fonctionnalité, non seulement vous pourrez profiter d'un PC totalement silencieux, mais elle s'avère également très utile pour éviter l'accumulation de poussière de radiateur si votre PC est au ralenti pendant des périodes prolongées. Tout cela augmente la durée de vie du ventilateur.















Ces ventilateurs ont un double roulement à billes, le plus couramment utilisé dans les applications de ventilateurs industriels. La plage de fonctionnement commence à 500 tr/min et va jusqu'à 2200 tr/min. Cette gamme étendue permet un large éventail de scénarios, couvrant l'exigence de silence ou de hautes performances dans un seul ventilateur. Outre le fonctionnement à bas régime, le ventilateur dispose d'une fonction Start-Stop qui fournira à l'utilisateur un véritable environnement de bruit de 0 dB.



Lorsqu'une courbe de ventilateur est définie avec le point de seuil minimum inférieur à 25-30% du cycle de service PWM (selon le modèle de carte mère), le moteur et l'électronique s'éteignent et le ventilateur s'arrête simplement de tourner. EK-Vardar EVO 120ER D-RGB - Le blanc redémarre automatiquement lorsque la commande du ventilateur augmente son cycle de service opérationnel au-delà du seuil de démarrage-arrêt.



La conception de la turbine à 7 pales transparente mais givrée est optimisée pour la dispersion de la lumière et le fonctionnement à haute pression tout en maintenant le profil à faible bruit sur toute la plage de fonctionnement du ventilateur. Sous le moyeu du moteur, il y a un total de 9 LED adressables assurant également une diffusion de la lumière à 360 degrés en plein jour. Les diodes peuvent être contrôlées séparément permettant des effets d'éclairage uniques.



L'une des principales caractéristiques du ventilateur EK-Vardar RGB est sa simplicité car il utilise une connectivité D-RGB 5 V standard à 3 broches. Cela signifie qu'il peut être utilisé avec n'importe quel contrôleur D-RGB 5 V standard à 3 broches ou l'une des technologies de synchronisation RVB populaires de tous les principaux fabricants de cartes mères. Le marquage de la flèche sur le connecteur LED à 3 broches doit être aligné avec le marquage + 5V sur l'en-tête D-RGB/adressable.







Principales caractéristiques des ventilateurs EK-Vardar EVO 120ER D-RGB :



- Profil de pression statique élevée/faible bruit - Contrairement aux autres ventilateurs de refroidissement d'ordinateurs à usage général, l'EK-Vardar EVO 120ER D-RGB - White est spécialement conçu pour les systèmes de refroidissement liquide des ordinateurs, à savoir le refroidissement des radiateurs. La conception et la construction de Vardar conviennent également parfaitement aux refroidisseurs d'air haute performance, ainsi qu'aux boîtiers restrictifs avec filtres à poussière lorsqu'ils sont utilisés comme ventilateurs de boîtier.

- Ensemble moteur et roulement de haute qualité - Une nouvelle conception électrique, des enroulements de moteur à refroidissement actif et un roulement à deux billes avec une durée de vie de 50000 heures (MTBF) garantissent un fonctionnement ininterrompu pour les années à venir, tandis qu'une modulation de largeur d'impulsion (PWM) précise pour la vitesse du ventilateur l'ajustement apporte des performances à la demande.

- Boîtier de ventilateur à bord scellé - Une forme carrée classique et efficace du boîtier de ventilateur offre des performances optimales en régime de traction (aspiration) ou de poussée (pression) sans pertes hydrauliques, garantissant ainsi la capacité de refroidissement optimale de vos radiateurs à refroidissement liquide. La forme classique du cadre du ventilateur permet également un acheminement facile des câbles lors du regroupement de plusieurs ventilateurs sur un radiateur.

- Design intemporel - Le ventilateur EK-Vardar EVO 120ER D-RGB avec son cadre carré simple s'intègre dans n'importe quelle configuration de refroidissement liquide sans trop attirer l'attention sur lui-même.

- Connexion D-RGB avancée - Le Vardar EVO 120ER D-RGB est compatible avec toutes les technologies de synchronisation D-RGB populaires des principaux fabricants de cartes mères.

- Câbles noirs minces - Le ventilateur Vardar RGB comporte de simples câbles noirs minces sans gaine de câble supplémentaire. Cela permettra un acheminement plus facile des câbles et beaucoup moins d'encombrement de câbles.

- Connexion en série - La possibilité de relier les connecteurs RVB de plusieurs ventilateurs Vardar vous permet d'utiliser une seule source D-RVB pour alimenter les LED de plusieurs ventilateurs Vardar sans créer de fouillis de câbles.



Disponibilité et prix



Le ventilateur EK-Vardar EVO 120ER D-RGB est conçu et fabriqué par EK en Slovénie, dans l'UE, et est déjà disponible à l'achat via la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs partenaires.



Le prix est de : 22.90 euros.



