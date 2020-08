GIGABYTE lance des alimentations compactes.



GIGABYTE TECHNOLOGY Co.Ltd, l'un des principaux fabricants de cartes mères, de cartes graphiques et d'équipements de jeu, a annoncé aujourd'hui trois nouvelles alimentations compactes: P750GM - 750 W certifié 80 PLUS Gold avec une conception entièrement modulaire, P550B - 550 W 80 PLUS certifié Bronze et P450B - 450 W certifié 80 PLUS Bronze.







GIGABYTE a amélioré la conception de l'ancien circuit et adopté de nouveaux matériaux de haute qualité, de sorte que l'alimentation de 750 watts d'une longueur de 16 à 18 cm peut être considérablement réduite à 14 cm. Les performances et la stabilité de l'alimentation électrique peuvent également être améliorées à l'état réduit. Le bloc d'alimentation de taille réduite convient à l'installation dans les petits châssis de plus en plus populaires, de sorte que même les petits châssis puissent profiter des performances élevées apportées par la grande puissance.



Le P750GM fournit 750 watts de puissance pour répondre aux besoins en énergie des cartes graphiques et des processeurs haut de gamme, afin que les joueurs puissent profiter des jeux gourmands en graphiques sans se soucier d'une pénurie d'énergie. Le condensateur principal du P750GM est fabriqué au Japon et le P750GM est certifié 80 PLUS Gold, offrant une efficacité de conversion maximale de plus de 90%, permettant aux joueurs de profiter d'une alimentation de haute qualité et stable tout en économisant de l'argent.



La conception entièrement modulaire installe uniquement les câbles nécessaires, ce qui rend l'ensemble du système plus propre et permet une meilleure dissipation thermique. Le P750GM offre également une alimentation CPU de carte mère 8 + 8 ou 8 + 4 qui peut entièrement prendre en charge les cartes mères de milieu à haut de gamme. De plus, le P750GM introduit la fonction d'arrêt du ventilateur, qui empêchera le ventilateur de tourner en mode veille ou lorsque la consommation d'énergie est inférieure à 20%, augmentant ainsi la durée de vie de l'appareil.



Les P550B et P450B peuvent fournir respectivement 550 watts et 450 watts d'alimentation. Les deux blocs d'alimentation ont reçu la certification 80 PLUS Bronze, offrant une efficacité de conversion maximale de plus de 85%, ce qui non seulement dure plus longtemps, mais permet également aux utilisateurs d'économiser de l'argent. Le grand ventilateur de 12 cm avec roulements hydrauliques est 1,4 fois plus long que le palier à manchon standard et le bruit de fonctionnement est moindre.



Les trois blocs d'alimentation sont également conçus avec une protection de courant et de tension OVP/OPP/SCP/UVP/OCP/OTP pour offrir aux utilisateurs la tranquillité d'esprit pour une utilisation à long terme. La conception simple du rail simple + 12V permet aux utilisateurs de l'utiliser sans avoir à planifier la distribution de puissance.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



GIGABYTE