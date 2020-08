NVIDIA GeForce RTX 3090 "Ampères" Surfaces d'image de PCB présumées.



Alors que nous approchons du 1er septembre, le jour où NVIDIA lance ses prochaines cartes graphiques GeForce RTX basées sur l'architecture Ampère, nous obtenons encore plus de fuites. Aujourd'hui, un prétendu PCB de la prochaine GeForce RTX 3090 de NVIDIA a été photographié et publié sur les réseaux sociaux.



Le PCB semble être une conception tierce provenant de l'un des partenaires de la carte d'extension (AIB) de NVIDIA - Colorful. L'image est floue sur la plupart des PCB et le processeur Intel couvre la zone de la puce du GPU pour masquer les informations. Il y a 11 modules de mémoire GDDR6X couvrant les environs du GPU et se trouvant très près de lui. Une autre différence notable est le changement de doigt NVLink, car il semble y avoir le nouveau design présent.



