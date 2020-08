BIOSTAR annonce la carte mère B450NH Mini-ITX.



BIOSTAR, une marque leader de cartes mères, de cartes graphiques et de périphériques de stockage, annonce aujourd'hui fièrement la carte mère B450NH Mini-ITX. Conçue sur la base de l'architecture à puce unique B450 d'AMD, la nouvelle carte mère B450NH de BIOSTAR est élégante et pratique, avec un facteur de forme Mini-ITX adapté aux constructions avec un encombrement réduit qui économise de l'espace sur le bureau tout en étant facile à déplacer.







La carte mère BIOSTAR B450NH intègre le socket AM4 d'AMD conçu pour prendre en charge la dernière et la plus grande gamme de processeurs/APU AMD Ryzen, avec des fonctionnalités telles que PCIe M.2 32 Gb/s offrant une bande passante 5 fois plus rapide avec une latence plus faible par rapport à SATA III 6 Gb/s améliorer le potentiel de cette incroyable carte mère.



Adaptée à de nombreuses applications telles que la consommation de contenu occasionnel ou les jeux, la carte mère B450NH est dotée de tous les outils essentiels pour être une excellente plate-forme pour de nombreuses applications avec des fonctionnalités telles que la capacité de prendre en charge jusqu'à 64 Go de RAM DDR4 sur 2DIMMS avec une capacité OC 4000 MHz.







Le dernier USB 3.2 Gen1 est également présent dans la carte mère B450NH offrant des performances extraordinaires avec des vitesses de transfert de données ultra-rapides pouvant atteindre 5 Gbit/s et est rétrocompatible avec les appareils plus anciens ainsi qu'avec une technologie comme SATA III 6 Gbit/s qui fournit une bande passante 2x plus rapide que le ancien SATA 3G offrant des taux de transfert de données extrêmement rapides capables de récupérer et de transférer des médias HD avec une précision incroyable.







La carte mère B450NH comporte également un port HDMI 4K2K qui prend en charge une résolution allant jusqu'à 4K permettant de nouveaux affichages d'images haute définition avec une résolution quatre fois supérieure à la résolution Full HD, qui expriment un contenu lumineux et très détaillé qui remplit tout l'écran d'images réalistes permettant aux utilisateurs de profiter de haut émissions de télévision et films de définition en ligne tels que YouTube ou Netflix avec la sortie HDMI.







En ce qui concerne les E/S arrière, le B450NH contient un panneau d'E/S arrière entièrement équipé offrant plusieurs options de connectivité telles que 4x ports USB 3.2 (Gen1), 2x ports USB 2.0 ainsi que 1x port clavier et souris PS/2 et un port de sortie D-Sub standard complémentaire à son port HDMI 4K2K déjà exceptionnel. De plus, le B450NH dispose également de 3 ports audio qui fonctionnent sur l'architecture Realtek ALC887 qui offre 7.1 canaux, audio haute définition ainsi qu'un port LAN livré avec la technologie Realtek Gigabit LAN capable de fournir une connectivité réseau rapide sans perte.



Voici la fiche technique :











Pas de date ni de prix pour le moment.



