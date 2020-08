Xe HPG est réel, le GPU de jeu d'Intel sort en 2021, sans HBM.



Jeudi, Intel, lors de sa journée de l'architecture 2020, a annoncé une variante de jeu haute performance de son architecture graphique Xe, qu'elle appelle Xe HPG. L'architecture Xe est conçue pour évoluer entre les minuscules iGPU et les GPU discrets mobiles comme Xe LP, jusqu'aux processeurs de calcul scalaires sous Xe HP et au-delà jusqu'aux HPC et supercalculateurs, sous Xe HPC. La combinaison de l'ensemble de fonctionnalités graphiques client de Xe LP et de l'échelle de Xe HP aboutit à Xe HPG. Intel conçoit Xe HPG pour une fonderie tierce de semi-conducteurs et espère le lancer en 2021.







Dans nos anciens graphiques détaillant le Xe LP, nous avons essayé d'expliquer à quel point il est facile pour Intel de faire évoluer l'iGPU en un SoC GPU discret. Cela se fait simplement en composant les tranches Xe et en ajoutant des accessoires dGPU tels qu'une interface hôte PCI-Express et des contrôleurs de mémoire pour les graphiques discrets du segment client prédominant, à savoir GDDR6. Il y aura des composants supplémentaires, tels que du matériel de lancer de rayons. Intel vise la conformité du logo DirectX 12 Ultimate, et le lancer de rayons en constitue une grande partie.







Même avant le Xe HPG, le premier GPU discret basé sur Xe devrait être des dérivés de Xe LP construits sur le nœud SuperFin 10 nm d'Intel, qui sont essentiellement les Xe LP iGPU de "Tiger Lake" issus de leurs propres matrices, avec interfaces mémoire et PCIe. Celles-ci devraient constituer des cartes graphiques discrètes mobiles qui peuvent augmenter les performances de l'iGPU Xe LP des ordinateurs portables équipés de processeurs "Tiger Lake".







TECHPOWERUP