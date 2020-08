UBISOFT nous propos un nouveau jeu PC : Trackmania (2020).







Editeur(s)/Développeur(s) : Ubisoft/Nadeo.



Sortie France : 01 Juillet 2020.



Genre(s) : Course.



Classification : Interdit au moins de 3 ans.















Résumé : Trackmania Nations Remake est un jeu particulièrement populaire en ligne, notamment de par son aspect sandbox et compétitif. Dans ce nouvel opus on pourra compter sur un remaniement graphique et encore plus de libertés sur la création de circuits personnalisés avec de nouveaux éléments de décors et de piste.



Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



JEUXVIDEO