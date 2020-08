THE GURU3D nous propose le test de : AMD Ryzen 5 PRO 4650G.



Aujourd'hui, nous vous apportons un article écrit par 1USMUS, que vous connaissez de la calculatrice DRAM pour Ryzen, oui, notre petit démon de latence est de retour avec du contenu frais. Il y a un nouveau processeur hybride en ville, voici l'AMD Ryzen 5 PRO 4650G.



La particularité de cet événement est que la série de processeurs annoncée et sortie il y a quelques semaines n'aurait pas dû entrer dans le commerce de détail. Cependant, grâce à l'Asie de l'Est, ces processeurs sont arrivés sur les marchés gris de détail et de vente en ligne et peuvent très simplement être commandés et achetés. Avec l'expérience technique et en programmation de Yuri, et l'équipement pour le tester correctement, nous lui donnons volontiers l'opportunité de rédiger à nouveau du contenu détaillé.



Un petit avertissement à l'avance, nous examinerons les performances de l'APU, mais aussi la combinaison des fréquences mémoire et des timings ainsi que la carte mère ASUS ROG STRIX B550-I GAMING. Cela dit, je remettrai le contenu à 1USMUS en notant que le style de formatage et de révision est légèrement différent de ce que vous avez également utilisé chez nous.



Poursuivant la tradition des critiques non standard, il y aura aujourd'hui du matériel vraiment spécial. Tout d'abord, sous mon overclocker-roller, il y a un nouveau processeur hybride AMD Ryzen 5 PRO 4650G. Avec les produits disponibles sur le marché, il n'y a pas non plus d'embargos.



Deuxièmement, cet article se concentrera un peu sur l'ASUS ROG STRIX B550-I GAMING, une carte mère d'overclocker Mini ITX DRAM record basée sur la dernière logique de chipset B550. Une carte mère qui a tout dans un format très fin, en même temps elle est considérablement moins chère que les frères aînés des poids lourds face au X570. Mais maintenant, mettons les choses en ordre.



L'AMD Ryzen 5 PRO 4650G est basé sur le même cristal que le mobile Ryzen 4000. Il a ce que nous appelons ces jours-ci, un design monolithique (sans puce), donc c'est un gros dé qui contient tout. La surface du cristal 7 nm est de 156 mm2, sur laquelle se trouvent six cœurs Zen 2 et sept Vega CU avec une architecture GCN de cinquième génération pour le Ryzen 5 PRO 4650G testé aujourd'hui.



L'ensemble de génération de chaleur est évalué à 65 watts pour la série G et 35 watts pour la série GE. Il existe également des options avec 8 cœurs CU/8 et 6 cœurs CU/4, ce qui vous permet de couvrir tous les segments de prix. Nous nous concentrons sur la partie en six points de cet examen.







Voici la fiche technique :







AMD a fait des déclarations audacieuses selon lesquelles il a obtenu au total 2,5 fois l'avantage de la puissance de traitement et une amélioration de 60% de la vitesse graphique par rapport à son prédécesseur, Picasso, grâce à des améliorations et à la croissance du cœur.



Pour lire la suite, Cliquez ICI.



THE GURU3D