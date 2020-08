La nouvelle mise à jour Windows de Microsoft permet la sélection de GPU en fonction de la charge de travail.



La future mise à jour de Microsoft vers Windows 10 ajoutera un sélecteur compatible GPU qui permet à la fois au système d'exploitation et à l'utilisateur de sélectionner de manière adaptative le meilleur GPU pour chaque scénario d'utilisation. La version préliminaire de Windows 10 build 20190 présente cela de deux manières.



Le premier est une couche au niveau du système d'exploitation qui sélectionne automatiquement le meilleur GPU pour la tâche à accomplir entre les options installées (supposons, un iGPU Intel et votre GPU discret). Pour la navigation Web ou la productivité, on s'attend à ce que le système d'exploitation passe à l'option moins gourmande en énergie, tandis que pour le jeu et sa philosophie tout cylindres, il lancerait l'option discrète.











Cependant, si vous n'aimez pas beaucoup céder ce type de contrôle au système d'exploitation lui-même, vous pouvez remplacer le GPU spécifique activé pour une application spécifique. Cette modification est effectuée via le panneau Paramètres avec un menu déroulant dans Paramètres graphiques.



Cette fonctionnalité devrait être une aubaine particulière pour les ordinateurs portables qui ne disposent pas d'une technologie d'économie d'énergie permettant ce type de comportement, mais il existe d'autres utilisations pour les utilisateurs expérimentés qui pourraient être utiles avec cette intégration au niveau du système d'exploitation.



MICROSOFT