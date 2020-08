ASROCK nous propose une nouvelle carte mère : La A520M Pro4.



Voici la première image d'une carte mère ASRock A520M Pro4 Micro-ATX Socket AM4 basée sur le prochain chipset d'entrée de gamme A520 d'AMD qui succède à l'A320. L'image révèle une carte mère spartiate et bien conçue qui semble couvrir tous les éléments essentiels du segment nécessaires pour les versions d'entrée de gamme utilisant les processeurs Athlon 3000 d'AMD ou les processeurs Ryzen 3000 et 4000G.



Parmi les premières caractéristiques de son segment, citons l'inclusion de deux emplacements M.2, dont l'un est câblé au socket AM4, et comprend un dissipateur thermique SSD. La carte comporte également un emplacement pour clé électronique M.2 afin que vous puissiez ajouter une carte WLAN (possibilité d'antennes sur le panneau arrière également offerte). La connectivité USB comprend un port de type C sur le panneau arrière. Étonnamment, la seule sortie d'affichage est un D-Sub. Il existe peut-être des variantes de cette carte livrées avec HDMI ou DP.







Un autre détail frappant de cette image provenant de VideoCardz est le marquage imprimé près du slot M.2 NVMe supérieur (câblé au processeur) qui indique «PCIe Gen 3 x4». Sur les cartes mères basées sur AMD B550, ASRock le marque comme «PCIe Gen 4 x4». Ceci est une confirmation de la segmentation de la plate-forme AMD A520 par rapport au B550 avec un manque de support PCI-Express gen 4.0.



L'absence d'accessoires de génération 4.0 pourrait réduire la nomenclature des fabricants de cartes mères, leur permettant de vendre des cartes mères basées sur l'A520 entre 50 et 70 dollars. Cela ne devrait pas être un problème pour les personnes avec Athlon 3000G, Ryzen 3000G ou même le nouveau 4000G, car aucun de ces processeurs n'offre PCIe Gen 4.



VIDEOCARDZ (Twitter)