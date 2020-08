Turtle Beach lance les versions Gen 2 mises à jour des casques Stealth 600 et Stealth 700.



Turtle Beach lance des versions Gen 2 mises à jour de ses casques Stealth 600 et Stealth 700. Comme l'itération précédente, ceux-ci seront disponibles dans des conceptions spécifiques à la console (avec un langage de conception et des types de connexion associés spécifiquement pour les systèmes Xbox ou PlayStation).



Le Stealth 600 sera également disponible dans une version blanche simple pour une approche plus neutre du jeu. En ce qui concerne la connexion, la version PlayStation se connecte via un adaptateur sans fil USB spécifique; la version Xbox se connecte directement à la console ou au PC via la connexion propriétaire de Microsoft et le kit de récepteur sans fil.











Les casques voient une disposition de micro et de bouton repensée; le micro se retire maintenant complètement à l'extérieur de l'oreillette, comme s'il s'agissait d'un ajustement parfait pour une scie sauteuse. Les commandes, au lieu d'être dispersées, sont désormais parfaitement alignées autour du bord extérieur de l'oreillette gauche, et le port de chargement Micro-USB est maintenant un port USB-C.



Du point de vue matériel, les deux casques sont identiques; le Stealth 700 justifie un prix plus élevé grâce à l'utilisation d'un design entièrement noir avec des coussinets d'oreille en peluche ressemblant à du cuir. il offre également la possibilité de se connecter à des appareils via Bluetooth en plus de la source réelle du jeu, afin que les utilisateurs puissent écouter plus que simplement l'audio du jeu tout en jouant.



Le Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 coûtera 99.99 Dollars (la version PlayStation est déjà disponible, la Xbox One sortant le 20 Septembre 2020. Le Stealth 700 sera plus cher à 149.99 Dollars et sortira sur les deux plates-formes le 20 Septembre 2020. Chaque casque sera être compatibles avec leurs systèmes actuels et de nouvelle génération respectifs.



