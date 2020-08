Quel Processeur Acheter ? Le plein des conseils en vidéo avec des tarifs et en fonction de l'utilisation finale !

Quel processeur acheter et en fonction de quelle utilité ?

C'est la question que se posent de bon nombre d'utilisateurs aujourd'hui, tant l'offre est large !

Notre confrère Tech_Sama se propose de vous faire découvrir tout ceci dans une vidé bien faite et surtout très bien expliquée, avec de nombreux processeurs actuels ! En tout cas à voir et à découvrir absolument si vous désirez changer de processeur dans les prochains temps !

Bonjour on se retrouve pour un guide d'achat de processeurs selon tout les budgets !



Vers 100 € :

- I3 9100KF : https://amzn.to/2CkJDLi

- Ryzen 3 3200G : https://amzn.to/3gKlFI9



Si vous trouvez un ryzen 3 1200 af vers 60€ c'est un excellent deal aussi !

Le marché de l'occasion peux être aussi intéressant si votre budget est très serré



Entre 100 et 150 € :

- Ryzen 1600 AF, très bon mais stock compliqué

- Ryzen 2600 et 2600x mais pas au dessus de 140€

- Éventuellement le 3300x si vous êtes belge et pouvez l'avoir pour 130€, en France il est juste trop chère :/



Entre 150 et 250€ :

- Ryzen 5 3600 : https://amzn.to/2AK99cm

- Ryzen 2700x : https://amzn.to/3fcEmnD

- I5 10400F : https://amzn.to/3ehLA8L

Prendre de la bonne ram avec sera important, le 3600 reste meilleur globalement !



Vers 300€ :

- Ryzen 7 3700x : https://amzn.to/2DuSpHe

- I5 10600KF (ou K), le meilleur pour du jeu pur, l'overclocké est un gros plus aussi !



Plus de 400€ :

- Ryzen 9 3900x : https://amzn.to/2CkbSdd

- I9 10900KF ou K, le best pour le jeu, mais à quel prix?



Tables des matières rapide :



00:00 - Introduction

01:12 - Attention sur Amazon

03:19 - Entrée de gamme

05:20 - Milieu de gamme

08:44 - Les Meilleurs pour le prix

14:40 - Haut de gamme

17:46 - Ultra Haut de gamme

20:54 - Overkill

23:57 - Outro