La nouvelle bande-annonce de Microsoft Flight Simulator nous montre plus d'avions et d'aéroports + des graphismes vraiment impressionnants.



Microsoft Flight Simulator 2020 doit sortir le 18 août, et vous pouvez en dire beaucoup sur Microsoft, il semble qu'ils ont bien fait celui-ci. Une nouvelle bande-annonce a frappé YouTube montrant plus d'avions et d'aéroports.



Le simulateur de vol comportera des avions légers très détaillés allant jusqu'à l'aviation commerciale. En outre, les joueurs pourront également explorer un monde vaste et dynamique, plein de détails et avec plus de 37 mille aéroports, 2 millions de villes et un système météo en direct.



La technologie du jeu est impressionnante, car les données du jeu seront maintenues à jour grâce au partenariat de Microsoft Flight Simulator avec NAVBLUE, une société de logiciels de vol. Le jeu utilisera les données de cette société dans des espaces aériens restreints, des points de repère, des systèmes de radio-navigation et des localisateurs pour offrir une expérience plus réaliste.



Pour voir la bande annonce, Cliquez ICI.



Microsoft a déjà révélé les exigences officielles minimales. Il sera nécessaire d'avoir au moins un processeur Ryzen 3 1200 ou Intel i5 4460. En outre, 8 Go de RAM et 150 Go d'espace disque libre. En ce qui concerne les cartes graphiques, une AMD Radeon RX 570 ou une NVIDIA GeForce GTX 770 au moins est détaillée.



Il reste à voir si la version finale apportera davantage d'optimisation et d'amélioration des performances, car dans la version bêta fermée, le jeu fonctionnait entre 30 et 40 FPS en 4K/Ultra avec un NVIDIA RTX 2080Ti. Des aéroports et des avions méticuleusement conçus pour offrir une excellente précision, comme nous pouvons le voir dans la bande-annonce suivante qui a été capturée en UHD en temps réel.



