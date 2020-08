DeepCool lance le châssis CL500 à haut débit d'air.







DeepCool, une marque leader dans la conception et la fabrication de systèmes de refroidissement CPU et de matériel informatique, annonce le lancement du CL500, un nouveau boîtier ATX mi-tour à flux d'air élevé qui équilibre forme et fonction pour offrir aux passionnés de PC un excellent refroidissement et une expérience de construction facile.



Le DeepCool CL500 est doté d'un grand maillage supérieur et de panneaux avant qui fournissent un flux d'air généreux aux composants critiques de votre PC avec prise en charge jusqu'à six ventilateurs de refroidissement de 120 mm ou plusieurs radiateurs de refroidissement liquide, y compris jusqu'à 360 mm à l'avant pour des performances sérieuses.



Un panneau latéral en verre trempé pleine longueur présente vos composants dans un bel écran. Les panneaux latéraux gauche et droit sont fixés magnétiquement, ce qui permet d'accéder rapidement et facilement aux composants et de gérer les câbles. L'accès au panneau supérieur pour l'installation de ventilateurs ou de refroidissement liquide ne nécessite également qu'un bouton de libération à une touche.



En plus des panneaux d'accès facile, le DeepCool CL500 comprend des accessoires pratiques tels qu'un ventilateur PWM préinstallé sur le châssis pour aider à organiser les ventilateurs et même un support GPU réglable intégré pour un possible affaissement de la carte graphique. Le panneau d'E/S avant comprend trois ports USB, dont un pour USB 3.1 Gen2 Type-C.











Principales caractéristiques



- Grand panneau avant en mesh,

- Panneaux latéraux magnétiques, dont un avec verre trempé,

- E/S avant USB Type-C,

- Supporte le radiateur AIO 120/240/280/360 mm,

- Prend en charge jusqu'à six ventilateurs de 120 mm,

- Hub de ventilateur intégré.



Il sera bientôt disponible, le prix est de : 89.90 euros.



VORTEZ