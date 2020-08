Alphacool présente le capteur de débit Eisfluegel Aurora et le refroidisseur SSD HDX Pro Air M.2.



Alphacool présente le refroidisseur HDX Pro Air pour SSD M.2 2280. Les SSD M.2 jouissent d'une popularité croissante. Les processus de lecture et d'écriture extrêmement rapides garantissent des performances de travail nettement plus rapides que les disques durs mécaniques normaux et même les SSD standard peuvent offrir.











Cependant, la puce du contrôleur devient rapidement très chaude et après environ 60 secondes de charge continue, de nombreux SSD M.2 commencent à surchauffer, ce qui entraîne une baisse massive des performances. Ceci est évité avec le refroidisseur SSD Alphacool HDX Pro Air M.2. Le refroidisseur en aluminium solide s'adapte aux SSD M.2 à simple et double face. Malgré le dissipateur de chaleur plus grand, le refroidisseur s'adapte aux emplacements M.2 sous une carte graphique sans entrer en collision avec eux.



Désormais disponible, le nouveau capteur de débit haut débit Alphacool Aurora Eisfluegel. Le petit capteur de débit compact est équipé de 8 LED RVB numériques adressables pour un éclairage optimal. La vitesse du capteur de débit Eisfluegel est lue via un connecteur de ventilateur normal à 3 ou 4 broches.











Avec l'aide d'un logiciel de surveillance peut déterminer le débit exact. Avec le capteur de débit Eisfluegel Aurora, un débit compris entre 70 et 300 L/h peut être déterminé. L'Eisfluegel Aurora peut être monté avec des vis M3 ou monté à n'importe quelle position dans le boîtier avec le tapis Velcro inclus. Alternativement, Eisfluegel est si léger qu'il peut être monté librement suspendu entre deux tuyaux ou HardTubes.



Voici les fiches techniques



Spécifications du refroidisseur HDX Pro Air M.2 SSD :



- Dimensions de la glacière (L xlx H) : 68 mm x 22 mm x 6,4 mm,

- Dimensions de la plaque arrière (L xlx H) : 68,8 mm x 22 mm x 2 mm,

- Matériel : aluminium,

- Conductivité du coussin thermique: 3 W/mk.



Spécifications du capteur de débit Eisfluegel Aurora :



- Dimensions (L x P x H): 45 mm x 45 mm x 39,4 mm,

- Matériel : verre Plexi,

- Fils : 2x G1 / 4 ",

- Nombre de LED RVB numériques : 8,

- Connexion : LED RVB numérique 3 broches JST,

- LED RVB numérique : 5 V,

- Connexion : connecteur de ventilateur à 3 broches du capteur de vitesse.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP