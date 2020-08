QNAP lance une carte PCIe 2,5 GbE à port unique pour NAS et PC.



QNAP Systems, Inc., l'un des principaux innovateurs de solutions informatiques, de mise en réseau et de stockage, a lancé aujourd'hui la carte réseau PCIe QXG-2G1T-I225. Fournissant une connectivité 2,5GBASE-T à port unique prenant en charge des vitesses réseau de 2,5G, 1G, 100 Mbps et 10 Mbps, la QXG-2G1T-I225 est une carte PCIe 2.0 x1 qui peut être installée dans un NAS QNAP ou un PC Windows/Linux .



Les câbles CAT 5e existants peuvent être utilisés avec le QXG-2G1T-I225 pour fournir une mise à niveau immédiate vers un réseau 2,5 GbE. Le QXG-2G1T-I225 prend également en charge Windows Server 2019 et fournit une gestion de serveur efficace avec prise en charge d'Intel Teaming (agrégation de liens), PXE, Intel AMT, Wake on LAN et VLAN.







"Le QXG-2G1T-I225 représente l'engagement de QNAP à fournir des solutions 2,5 GbE abordables. En utilisant les câbles CAT 5e existants, les utilisateurs peuvent immédiatement bénéficier de 2,5 GbE en associant leur QXG-2G1T-I225 à un commutateur 2,5 GbE et un NAS." a déclaré Stanley Huang, chef de produit de QNAP, ajoutant que «2,5 GbE offre des avantages immédiats aux utilisateurs domestiques et professionnels dans un large éventail d'applications - y compris les jeux, le multimédia, la virtualisation, la sauvegarde et l'utilisation quotidienne générale. Les solutions 2,5 GbE de QNAP sont les plus simples. et la manière la plus conviviale d’adopter un réseau haut débit. »







QNAP s'engage à fournir aux utilisateurs la possibilité de mettre à niveau leurs réseaux pour répondre aux demandes modernes à haut débit. Dans un proche avenir, QNAP lancera des cartes réseau 2,5 GbE supplémentaires, notamment la carte à double port QXG-2G2T-I225 (PCIe Gen 2.0 x2) et la carte à quatre ports QXG-2G4T-I225 (PCIe Gen 2.0 x4).



Les cartes réseau QNAP peuvent être achetées dans la boutique d'accessoires QNAP, en Cliquant ICI.



QNAP