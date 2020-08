Xe-HPG est l'architecture graphique de jeu de performance à regarder chez Intel.



Intel semble avoir l'intention de s'attaquer au segment des jeux de performance avec son architecture graphique Xe. Selon les informations divulguées sur le Web par VideoCardz, Xe-HPG (high performance gaming?) Représente un produit vertical dédié au segment des jeux. Parmi les autres secteurs verticaux, il y a Xe-HPC (calcul haute performance).



L'architecture graphique Xe-HPG est en cours de développement pour un lancement sur le marché en 2021. Il comportera toutes les agrafes du segment client, y compris une interface PCI-Express conventionnelle et une mémoire GDDR6 au lieu de HBM. Intel peut également envisager la conformité du logo DirectX 12 Ultimate. Le développement de processeurs scalaires et de GPU discrets Xe d'Intel est déjà découplé avec le développement commercial de fonderie d'Intel, et la société pourrait donc sous-traiter à des fonderies externes pour fabriquer ces puces.







En ce qui concerne les spécifications, on apprend que chaque «tuile» Xe-HP (une sous-unité de puce en silicium qui s'additionne en MCM pour les niveaux supérieurs de processeurs scalaires Xe), comporte 512 unités d'exécution (UE). Comparez cela à la solution iGPU Xe-LP trouvée dans le futur processeur "Tiger Lake", qui en a 96.



Intel a été en mesure de concevoir des processeurs scalaires avec jusqu'à quatre tuiles, ajoutant jusqu'à 2 048 UE. Il reste à voir si chaque tuile sur les processeurs scalaires inclut également le matériel raster nécessaire pour que le silicium fonctionne comme un GPU.



Le nombre de tuiles sur Xe-HPG n'est pas connu, mais il aurait une mémoire GDDR6, et donc la tuile pourrait être une variante du Xe-HP. Raja Koduri, vice-président directeur de la technologie et Intel, devrait détailler le futur proche des architectures Intel lors d'un événement virtuel plus tard dans la journée, et Xe-HPG devrait apparaître.



VIDEOCARDZ