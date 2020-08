Samsung annonce la disponibilité de sa technologie de circuits intégrés 3D éprouvée en silicone.



Samsung Electronics Co., Ltd., un leader mondial de la technologie avancée des semi-conducteurs, a annoncé aujourd'hui la disponibilité immédiate de sa technologie d'emballage de circuits intégrés 3D éprouvée au silicium, eXtended-Cube (X-Cube), pour les nœuds de processus les plus avancés d'aujourd'hui.



Tirant parti de la technologie via silicium via (TSV) de Samsung, X-Cube permet des progrès significatifs en termes de vitesse et d'efficacité énergétique pour aider à répondre aux exigences de performances rigoureuses des applications de nouvelle génération, notamment la 5G, l'intelligence artificielle, le calcul haute performance, ainsi que les mobiles et portable.







«La nouvelle technologie d'intégration 3D de Samsung garantit des interconnexions TSV fiables même aux nœuds de processus EUV de pointe», a déclaré Moonsoo Kang, vice-président senior de la stratégie de marché de la fonderie chez Samsung Electronics. "Nous nous engageons à apporter plus d'innovation en CI 3D qui peut repousser les limites des semi-conducteurs."



Avec le X-Cube de Samsung, les concepteurs de puces peuvent bénéficier d'une plus grande flexibilité pour créer des solutions personnalisées qui répondent le mieux à leurs besoins uniques. La puce de test X-Cube construite sur 7 nm utilise la technologie TSV pour empiler la SRAM sur une puce logique, libérant de l'espace pour emballer plus de mémoire dans une empreinte plus petite.



Grâce à l'intégration 3D, la conception du boîtier ultra-mince présente des chemins de signal nettement plus courts entre les matrices pour une vitesse de transfert de données et une efficacité énergétique maximisées. Les clients peuvent également adapter la bande passante et la densité de la mémoire aux spécifications souhaitées.



La méthodologie et le flux de conception éprouvés au silicium de Samsung X-Cube sont désormais disponibles pour les nœuds avancés, y compris 7 nm et 5 nm. S'appuyant sur la conception initiale, Samsung prévoit de continuer à collaborer avec des clients mondiaux sans usine pour faciliter le déploiement de solutions de circuits intégrés 3D dans les applications haute performance de nouvelle génération.



Plus de détails sur Samsung X-Cube seront présentés à Hot Chips, une conférence annuelle sur le calcul haute performance, qui sera diffusée en direct du 16 au 18 Août 2020.



TECHPOWERUP