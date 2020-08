Xiaomi, maintenant un fabricant OLED, annonce l'édition transparente de sa TV de 55 pouces : La Mi TV LUX.



Xiaomi a dévoilé aujourd'hui ce qu'il considère être le troisième élément technologique déterminant pour son 10e anniversaire - le 55 "Mi TV LUX Transparent Edition. Comme son nom l'indique, et comme Xiaomi vous le dira avec fierté, il s'agit de la première - écran OLED transparent de bord - les images sont affichées sur son écran transparent et semblent donc "flotter dans les airs" - s'inspirant de la plupart des paramètres de science-fiction. Xiaomi a également profité de cette occasion pour annoncer qu'ils sont devenus le premier Entreprise basée en Chine dans le monde pour produire des téléviseurs OLED transparents, ainsi que le premier fabricant chinois de modules de base OLED (OBM).











Le 55 "Mi TV LUX Transparent Edition dispose d'un panneau OLED 10 bits, 120 Hz en résolution 4K, avec un rapport de contraste statique de 150000: 1 (dynamiquement, Xiaomi dit que c'est infini, comme le font d'autres fabricants OLED concernant cette technologie particulière. Le panneau prend en charge 93% du spectre de couleurs DCI-P3.







La transparence a été obtenue en déplaçant tout le matériel vers la base du téléviseur, d'une manière jamais vue auparavant dans cette catégorie grand public. Une puce TV personnalisée MediaTek 9650 est en charge de traitement d'image, et est associé à Dolby Atmos pour une expérience globale dans les domaines visuel et audio.







Le téléviseur dispose d'une fonction toujours allumée, permettant aux utilisateurs d'utiliser l'ensemble comme une vitrine artistique.



Le téléviseur sera disponible à partir de 10H le 16 Août 2020 au prix de : 6000 euros.



