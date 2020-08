Intel "Tiger Lake" exploite les technologies 10 nm + SuperFin et SuperMIM.



Les futurs processeurs Intel Core de 11e génération "Tiger Lake" introduisent le premier raffinement majeur de la société de son nœud de fabrication de silicium de 10 nanomètres, baptisé 10 nm +. Le nœud présente deux fonctionnalités clés qui visent à améliorer les caractéristiques de puissance du silicium, permettant à Intel de générer plus de performances sans augmenter la puissance/la chaleur par rapport à la génération précédente. VideoCardz a marqué un scoop majeur sur 10 nm +, y compris l'introduction du nouveau transistor SuperFin et du condensateur SuperMIM.







SuperFin est un FinFET repensé, un transistor à l'échelle nanométrique, qui offre un pas de grille accru, un courant d'attaque plus élevé, une mobilité de canal améliorée et une source/drain améliorée, donnant une résistance plus faible. L'autre composant clé de 10 nm + est SuperMIM, offrant une augmentation de 5 fois la capacité métal-isolant-métal.



Intel n'a pas encore publié de chiffres de gain d'efficacité énergétique pour le processus, mais promet une "augmentation spectaculaire de la fréquence" par rapport à la génération précédente, ce qui correspond aux fuites du Core i7-1185G7 avec des vitesses d'horloge nettement plus élevées.



Par ailleurs, les cœurs de processeur «Willow Cove» alimentant «Tiger Lake» auraient 1 280 Ko de cache L2 par cœur, une augmentation spectaculaire par rapport aux 512 Ko du cœur «Sunny Cove» et 256 Ko du cœur «Skylake» (dans les matrices basées sur Ringbus).



Il comporte également une multitude de durcissements au niveau du silicium contre les attaques de canal latéral basées sur le retour/saut. Son contrôleur de mémoire intégré prend en charge les mémoires LPDDR5-5400, LPDDR4X-4767 et double canal DDR4-3200. La version supérieure de la solution iGPU Xe Gen12 comprend 96 unités d'exécution et un cache L3 dédié de 3840 Ko.



L'architecte en chef de la technologie Intel et SVP Raja Koduri devrait détailler toutes les innovations qui entrent dans "Tiger Lake", lors d'un événement de presse virtuel le 13 Août 2020.



VIDEOCARDZ