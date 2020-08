Philips lance le moniteur 279C9: 27 "4K, IPS, 60 Hz, FreeSync, DisplayHDR 400.



MMD annonce le nouvel écran LCD Philips 279C9, un moniteur 27 "(68,47 cm). Le moniteur Ultra HD Philips 279C9 présente un design Zero Bezel, qui élimine le cadre environnant, ce qui donne une image étendue et permet simultanément des configurations multi-moniteurs fluides.







De nos jours, tout le monde a l'habitude de travailler avec plusieurs appareils connectés, ce qui signifie que les ports sont une fonctionnalité clé à ne pas manquer. Le Philips 279C9 comprend un connecteur USB Type-C, qui permet aux utilisateurs de transférer des données à une vitesse ultrarapide et de charger l'ordinateur portable en même temps (jusqu'à 65 W).



Le moniteur dispose également d'un DisplayPort, de deux ports HDMI et de quatre ports USB 3.2. Le panneau IPS choisi pour ce modèle offre des angles de vision extra-larges de 178/178 degrés, permettant une image claire et lumineuse sous presque tous les angles.







De plus, les écrans IPS garantissent des images remarquablement nettes avec des couleurs vives, ce qui les rend idéales non seulement pour la visualisation et l'édition de photos, de films et pour la navigation Web, et la prise en charge DisplayHDR 400 certifiée VESA, ce moniteur reproduit chaque détail.



Une grande palette de couleurs plus complète enrichira la vision et rendra chaque image plus attrayante, avec des noirs plus profonds et plus nuancés et une luminosité maximale jusqu'à 400 nits. Le Philips 279C9 prend également en charge la technologie AMD FreeSync pour un jeu fluide sans effort sans saccades ni déchirures, tout en prenant également en charge le mode de jeu SmartImage pour l'amélioration de l'image.







Lorsque vous travaillez, il y a trois aspects majeurs dont nous devons toujours prendre soin: garder une posture correcte, réduire la fatigue oculaire et prendre un peu de repos. Le Philips 279C9 rend les heures de travail aussi confortables que possible à partir de sa base : le SmartErgoBase est un support unique inclinable, pivotant, pivotant et réglable en hauteur qui offre une flexibilité maximale à l'utilisateur et offre un confort d'affichage ergonomique, permettant à l'écran d'être positionné facilement comme requis.



Voici la fiche technique :







Pour soulager les contraintes physiques d'une longue journée de travail, l'écran dispose également du mode LowBlue pour une productivité facile à regarder et de la technologie Flicker-Free pour moins de fatigue oculaire.



Le Philips 279C9 sera disponible Fin Août 2020 avec un prix de : 489 euros.



TECHPOWERUP