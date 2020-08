GIGABYTE lance un moniteur de jeu ultra-large : Le G34WQC.



GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, l'un des principaux fabricants de cartes mères et de cartes graphiques, est ravi d'annoncer le premier moniteur de jeu ultra-large, G34WQC. Le moniteur de la série GIGABYTE est devenu un sujet brûlant parmi les médias et les joueurs depuis son lancement.



La catégorie des écrans plus grands a reçu le plus d'attention. Pour s'adapter aux besoins d'un marché d'écran plus grand, GIGABYTE continue de développer et de rechercher ce domaine. Le G34WQC est équipé d'un panneau natif de 1500R VA avec une résolution de 1440p et un taux de rafraîchissement de 144 Hz avec un temps de réponse de 1 ms, offrant la sensation de jeu la plus immersive.







Pour les performances couleur, le panneau natif 8 bits offre des couleurs splendides, une large gamme de couleurs sRGB 120% et certifié par VESA DisplayHDR 400, enrichissant le contraste de la qualité d'image. Les spécifications fantastiques vous permettent de découvrir le grand plaisir visuel du jeu et de l'appréciation des images !



Ce moniteur prend également en charge les fonctionnalités de jeu tactiques classiques bien-aimées de GIGABYTE telles que le stabilisateur de visée et l'égaliseur noir, vous offrant des armes supplémentaires sur le champ de bataille! Non seulement ayant des spécifications de jeu parfaites, l'écran plus grand avec le rapport d'aspect 21: 9 est également idéal pour le bureau et les loisirs.







Le rapport hauteur/largeur est tout aussi important que les autres spécifications majeures telles que la résolution et le taux de rafraîchissement. Le rapport 21: 9 offre un champ de vision supplémentaire par rapport à la norme commune 16: 9, un gain significatif en matière de jeux, de streaming, de multimédia et d'amélioration de la productivité.



Pour les applications de jeu et multimédia, l'ultra-large offre une plus grande immersion pour une excellente expérience visuelle. Pour les applications non liées au jeu, il offre une meilleure expérience car il fournit l'espace supplémentaire pour faciliter l'exécution de plusieurs documents et applications en même temps.



De plus, le G34WQC est équipé de chaînes stéréo intégrées, offrant un environnement sonore stéréo solide. Les chaînes stéréo intégrées présentent de nombreux avantages ; non seulement vous évitant d'acheter des haut-parleurs externes, mais vous laissant avec un bureau soigné.







Voici la fiche technique :







Envie de mettre à niveau l'expérience visuelle et audio ?



Le G34WQC sera disponible dans le monde entier en Août 2020/Septembre 2020.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



GIGABYTE