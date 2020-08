APU AMD "Cezanne" repéré: conserve l'iGPU de Renoir, met à jour le processeur en "Zen 3".



L'APU Ryzen «Cezanne» de 5e génération d'AMD est apparu sur la base de données SiSoft SANDRA, avec de grandes indications sur les domaines dans lesquels l'entreprise pourrait innover ensuite. Apparemment, "Cezanne" est un silicium très similaire à "Renoir". Il semble présenter la même solution iGPU, basée sur l'architecture «Vega». Nous apprenons maintenant que l'iGPU a même la même configuration de base, avec jusqu'à 512 processeurs de flux, et une bosse probable des horloges du moteur iGPU par rapport aux puces Ryzen 4000 "Renoir".







Une grande partie de l'innovation concerne le composant CPU. Bien que le nombre de cœurs de processeur ne soit pas encore connu, la société déploie sa microarchitecture «Zen 3», qui voit tous les cœurs sur le silicium partager une grande dalle commune de cache L3.



L'iGPU basé sur "Vega" devrait toujours fonctionner mieux que la solution sur "Renoir", car il est assisté par des horloges de moteur plus élevées, et peut-être un composant CPU IPC plus élevé. Dans la capture d'écran SANDRA, l'iGPU a été montré avec des horloges moteur de 1,85 GHz, ce qui équivaut à un ralentisseur de 100 MHz par rapport aux horloges moteur des Ryzen 4000H et 4000U.



VIDEOCARDZ