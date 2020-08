THE GURU3D nous propose : CPU-Z en version 1.93.



CPUID a publié la version 1.923 de son logiciel d'information système CPU-Z populaire. Une note latérale intéressante doit être faite, l'ajout du support pour AMD Ryzen 7 PRO 4750G, Ryzen 5 PRO 4650G, Ryzen 3 PRO 4350G et la plate-forme Intel Tiger Lake.







CPU



* Nom et numéro.

* Progression et processus de base.

* Paquet.

* Tension de base.

* Horloges internes et externes, multiplicateur d'horloge.

* Ensembles d'instructions pris en charge.

* Informations sur le cache.



Carte mère



* Fournisseur, modèle et révision.

* Modèle et date du BIOS.

* Chipset (northbridge et southbridge) et capteur.

* Interface graphique.



Mémoire



* Fréquence et horaires.

* Spécification du (des) module (s) utilisant SPD (Serial Presence Detect): fournisseur, numéro de série, tableau des horaires.



Système



La version de CPU-Z pour Windows a été mise à jour vers. Cette nouvelle version ajoute la prise en charge des processeurs Intel Core M et introduit une nouvelle icône et un nouveau logo pour l'application.



Support des éléments suivants :



- AMD Ryzen 9 3900XT,

- Ryzen 7 3800XT et Ryzen 5 3600XT (1.92.2),

- Chipset AMD B550 (1.92.2),

- Processeurs Hygon préliminaires,

- SupaAMD Ryzen 7 PRO 4750G,

- Ryzen 5 PRO 4650G,

- Ryzen 3 PRO 4350G Port de plate-forme Intel Tiger Lake (1.92 .2),

- Prise en charge de la plate-forme Intel Z490/W480/B460 Comet Lake,

- AMD «Renoir» Ryzen APU AMD Ryzen 3 3100 et 3300X,

- Windows 10 sur support préliminaire du processeur ARM.



Pour le télécharger, Cliquez ICI.



THE GURU3D